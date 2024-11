Inzaghi se ne va: ribaltone nel 2025, ritorno folle all’Inter

Cambia tutto nel futuro dell’Inter e della sua panchina: il club potrebbe rivedere la posizione di Simone Inzaghi nel 2025.

L’Inter è una delle favorite per la lotta al titolo in Serie A. La squadra da battere, visto il dominio della scorsa stagione con lo Scudetto conquistato con largo anticipo. Anche se i nerazzurri, in questo avvio di campionato, hanno commesso qualche mezzo passo falso di troppo, anche in gare alla portata.

La posizione di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ormai da quattro stagioni, è piuttosto salda. Nessuno al momento in casa nerazzurra si sogna di mettere in discussione l’allenatore dell’ultimo Scudetto, capace anche di portare la squadra a giocare una finale di Champions League nel 2023 a tredici anni dall’ultima volta. Ma il trend dovrà cambiare, soprattutto in vista delle prossime sfide tra campionato e coppe.

Non è però da escludere un cambiamento strutturale e tecnico a partire dalla prossima stagione. Inzaghi è forte di un contratto attivo fino al giugno 2026 con l’Inter, ma la possibilità di vedere un avvicendamento in panchina è tutt’altro che folle. Soprattutto dopo le voci in arrivo dalla Spagna, riguardo un tecnico che tornerebbe volentieri in Serie A.

Inter, via Inzaghi nel 2025? Il sostituto arriva dalla Liga

Il portale iberico Relevo ha lanciato la bomba in queste ultime ore. L’avventura di Diego Pablo Simeone alla guida dell’Atletico Madrid va verso la naturale conclusione. L’avvio di stagione non positivo dei Colchoneros e le due sconfitte in 4 gare di Champions sembrano allontanare sempre più l’argentino dalla panchina.

Simeone punterebbe a rientrare nel calcio italiano, dove ha giocato per molti anni con le maglie di Inter e Lazio e ha allenato diverso tempo fa il Catania, prima di cominciare la lunga esperienza all’Atletico. Il Cholo avrebbe espresso il desiderio proprio di guidare l’Inter, squadra a cui è rimasto molto legato. Possibile dunque che sia lui il sostituto di Inzaghi a partire dalla stagione 2025-2026.

L’Atletico con ogni probabilità si affiderà ad un nuovo allenatore dal prossimo anno: in lizza sia Unai Emery che l’ex bomber Fernando Torres, attuale tecnico dell’Atleti B. L’Inter potrebbe approfittare di questa soluzione e affidare ad uno dei tecnici più longevi, grintosi e sorprendenti il prossimo progetto sportivo.

Per ora si tratta ovviamente solo di voci, visto che il futuro di Simone Inzaghi è tutto da decifrare ed al momento non vi sono chiare avvisaglie di avvicendamenti. Ma il 2025 è alle porte…