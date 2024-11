Juventus, 93 milioni di plusvalenze fittizie: “E’ una combo devastante”

Ancora ombre e possibili guai per la Juventus dopo l’ultima dichiarazione, che riguarda le operazioni dubbie di mercato.

La Juventus inevitabilmente resta ad oggi una delle squadre più discusse e chiacchierate d’Italia. Infatti la compagine bianconera, la più scudettata del nostro calcio, vanta il maggior numero di tifosi in tutto lo Stivale, ma allo stesso tempo si porta dietro la nomea di squadra legata al potere e spesso aiutata dall’alto, come dimostrato dall’inchiesta Calciopoli del 2006.

Inoltre negli ultimi anni la Juve si è resa protagonista suo malgrado di un altro processo sportivo tutt’altro che encomiabile: quello legato alle plusvalenze false ed ai conti gonfiati. Un’inchiesta che ha visto nel 2023 la squalifica di tutta la dirigenza di allora (Agnelli, Paratici e Nedved) e una penalizzazione di 10 punti in Serie A che ha di fatto invalidato l’ottimo piazzamento in zona Champions League.

Una questione che ha rovinato la reputazione della Juventus e della sua dirigenza, costretta a dare le dimissioni in massa ed affidarsi ad uno nuovo ciclo gestionale, capeggiato da John Elkann e dall’attuale presidente Gianluca Ferrero. Eppure la situazione plusvalenze ancora oggi fa discutere, con la Juve sempre al centro delle cronache per alcune operazioni di mercato che vengono considerate dubbie e poco chiare.

La doppia operazione di mercato che rischia di rovinare (ancora) la Juventus

Negli ultimi tempi sono state concretizzate dalla Juventus alcune operazioni, sia in entrata che in uscita, che hanno fatto discutere e stanno scatenando l’interesse dei media, proprio per il precedente delle plusvalenze fittizie che ha già portato a sanzioni e penalizzazioni.

Ad accendere il focus c’ha pensato su X il giornalista e scrittore Graziano Campi, il quale ha fatto i nomi di due calciatori acquistati dalla Juve a cifre esponenziali, rivelando qualche dubbio personale sulla vericidità delle cifre pubblicate a bilancio: “Arthur-Douglas Luiz è una combo devastante. 134 milioni di valutazione complessiva (82 Arthur, 52 DL), di cui 93 in plusvalenze fittizie (65 Arthur, 28 DL), bonus inclusi. Complessivamente, i due riceveranno circa 100 milioni lordi da Juventus. Altro che Felipe Melo e Diego…”

Dunque occhi e dita puntate sugli acquisti di Arthur dal Barcellona e di Douglas Luiz dall’Aston Villa, i due centrocampisti brasiliani ancora entrambi sotto contratto con la Juve che sono costati cifre enormi, anche per quanto riguarda l’ingaggio. Oltre ai dubbi sulle plusvalenze, c’è da mettere in conto spese che non sono state confortate dalle prestazioni di questi due registi brasiliani.