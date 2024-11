L’erede di Ibra al posto di Vlahovic: 100 milioni

Potrebbe essere definitivamente tramontata un’ipotesi di mercato per Dusan Vlahovic. Il club ha deciso su chi puntare

Un’assenza importante quella di Dusan Vlahovic per la Juventus, ospite del Milan nel big match della 13.a giornata di Serie A in programma domani a San Siro alle ore 18.

L’attaccante serbo si è infortunato nel corso del match di Nations League tra la sua nazionale e la Danimarca. Un fastidio muscolare non di grave entità ma che può pregiudicare la sua presenza in campo anche nella prossima sfida di Champions League che opporrà la Juventus all’Aston Villa in trasferta. I Villans, da due anni ormai, si posizionano stabilmente tre le prime classificate di Premier League, campionato che Vlahovic ha sfiorato lo scorso anno quando è saltato il possibile scambio tra Juve e Chelsea che avrebbe portato Lukaku in bianconero.

Oltre ai Blues, Vlahovic è stato spesso accostato anche all’Arsenal ancora alla ricerca di un centravanti per rinforzare l’attacco. Non un inizio di Premier League come quelli dello scorso biennio per i Gunners che hanno ben 9 punti di vantaggio sul Liverpool capolista, motivo ulteriore che potrebbe favorire un possibile investimento già a gennaio anche se è più probabile per la prossima stagione.

Un nuovo attaccante per l’Arsenal: sarà l’erede di Ibrahimovic ?

Il nuovo attaccante dell’Arsenal, con tutta probabilità, non sarà Vlahovic. Stando a TeamTalk, i Gunners avrebbero puntato Alexander Isak del Newcastle. Il giovane centravanti svedese, nonostante qualche infortunio di troppo, ha una media realizzativa notevole con i Magpies con 40 gol in 78 presenze totali in tutte le competizioni.

Per TeamTalk, pare che Isak non sia del tutto soddisfatto dei progressi del Newcastle (quest’anno senza coppe europee) e vorrebbe ambire a un club che possa competere per vincere trofei in patria e in ambito internazionale. L’Arsenal potrebbe essere l’approdo ideale per lui. Un interesse dunque reciproco anche se per i Gunners l’eventuale assalto al centravanti svedese non sarà dei più agevoli, considerato che il Newcastle, forte di un contratto valido fino al 2028, potrebbe chiedere almeno 100 milioni per liberare l’attaccante.

Con il Newcastle in lotta per un posto Champions è da escludere una cessione di Isak a gennaio. Qualche possibilità in più per l’Arsenal può esserci in estate. Sempre TeamTalk riferisce di un interessamento dei Magpies per Calver-Lewin dell’Everton. Attenzione anche a Jonathan David, destinato a liberarsi dal Lille a parametro zero e ambito anche da Juventus e Ibra.

A proposito di eredi di Ibrahimovic, l’Arsenal è sulle tracce anche di un altro centravanti svedese, Victor Gyokeres, al momento tra i migliori attaccante d’Europa con uno score di 18 gol in 23 partite con lo Sporting Lisbona.