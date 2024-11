“L’Inter non ci sta pensando”: è già saltato il sogno di gennaio?

Niente super colpo di mercato a gennaio per l’Inter: arriva l’annuncio con la smentita, il sogno resterà tale

Verona, Lipsia e Fiorentina in una settimana: una ripartenza con il botto per l’Inter che smaltita la pausa nazionali torna in campo con un nuovo tour de force tra campionato e Champions League. I nerazzurri hanno pareggiato con il Napoli a San Siro nell’ultimo turno disputato lasciando inalterate le distanze dai partenopei primi: le due squadre sono divise da un solo punto ma sono sei le formazioni in appena due lunghezze, per una vera e propria bagarre che rende emozionante questo inizio di stagione.

La sfida con i toscani, vista la posizione in classifica della squadra di Palladino, può considerarsi uno scontro diretto ed è certamente il match più difficile del trittico in arrivo ma battere il Verona nell’anticipo significherebbe salire momentaneamente al primo posto in classifica mettendo pressione al Napoli capolista di scena domenica pomeriggio al Maradona.

Una gara, quindi, da non sbagliare nel modo più assoluto considerato come i nerazzurri hanno già compiuto qualche passo falso di troppo fin qui, soprattutto se considerata la scorsa stagione dove gli uomini di Inzaghi hanno avuto un rendimento da rullo compressore.

Inter, niente super colpo: sogno già infranto

Alla Pinetina il tecnico sta ritrovando alla spicciolata tutti i reduci dalle nazionali e può sicuramente iniziare a preparare con maggior impegno la sfida contro gli scaligeri con le condizioni di Calhanoglu – finito ok in Nazionale – che poterbbero indurre il picentino a dare una nuova chance ad Asllani in cabina di regia.

La dirigenza nerazzurra intanto lavora al mercato ed a come rinforzare la rosa nerazzurra sia nel mese di gennaio che in vista della prossima stagione. Uno dei sogni è sicuramente Federico Chiesa, un vero e proprio pallino di Marotta. L’esterno è passato dalla Juve al Liverpool la scorsa estate a titolo definitivo ma nel Merseyside sono diverse le difficoltà. Una serie di infortuni hanno limitato rendimento e prestazioni per una frustrazione che va dal club all’allenatore fino al calciatore stesso.

Situazioni che non hanno escluso perfino una sua partenza nel mese di gennaio, anche solo per ritrovare continuità di rendimento in un campionato che conosce benissimo, la Serie A. L’Inter è una opzione o, per meglio dire, era.

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, vicino all’ambiente Inter, sui suoi canali social ha infatti voluto spiegare la situazione. “L’Inter non sta pensando a Federico Chiesa come rinforzo per il mese di gennaio” ha spiegato. L’esterno offensivo, quindi, non vestirà la maglia nerazzurra, con Inzaghi che in attacco potrà contare su Lautaro Martinez e Thuram con Taremi, Arnautovic e Correa.