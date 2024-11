Scambio clamoroso con Leao: hanno già accettato

Non si placano le indiscrezioni su un possibile addio della stella rossonera: la big d’Europa pensa allo scambio clamoroso

Non c’è pace attorno al futuro di Rafael Leao. A prescindere dalla situazione contrattuale, dalle prestazioni, dall’essere o meno un titolare inamovibile nel nuovo corso Milan targato Paulo Fonseca, l’attaccante lusitano è costantemente al centro di voci di mercato.

Tutto nasce dalla stagione della definitiva consacrazione, il 2021/22, quella in cui anche grazie alle sue prodezze, i rossoneri sono saliti sul tetto d’Italia vincendo uno scudetto forse inaspettato ad inizio anno. Dall’anno seguente, e per tutta la durata dello stesso, il nome dell’ex Lille è stato accostato ai ricchi club della Premier League, disposti a tutto pur di accaparrarsi un talento che all’epoca doveva ancora rinnovare il suo contratto col Diavolo.

Messo nero su bianco a giugno 2023, in quella che è passata alla storia come l’ultima decisione di Paolo Maldini da Dt rossonero prima del suo allontanamento, il portoghese si è legato al club meneghino fino al 2028, strappando un ingaggio annuo di 7 milioni netti. Ma non finisce qui.

Considerati gli assalti soprattutto di Chelsea e PSG, la dirigenza milanese ha inserito una clausola di 175 milioni al suo cartellino. Leao blindato per sempre, dunque? Forse. Perché nel calciomercato moderno, l’ultima parola sembra averla sempre chi vuole a tutti i costi arrivare ad un giocatore, più che il club intenzionato a trattenere lo stesso.

Leao, nuovo affondo del Barcellona: scambio pazzesco

Approfittando dei mal di pancia del giocatore, relegato in panchina dal suo tecnico in tre delle ultime quattro uscite di campionato della compagine rossonera, il Barcellona si è fatto sotto con l’esterno ex Lille.

Nonostante il fantastico tridente del club blaugrana non sembri necessitare di nuovi innesti, il presidentissimo Joan Laporta guarda avanti. Al futuro. Ad un domani vieppiù vicino a causa della carta d’identità del pur ancora straordinario Robert Lewandowski, che porta sulle spalle 36 primavere Un domani che il Ds dei catalani Deco vorrebbe rendere presente sin da ora.

Il Barcellona, ormai da settimane in pressing su Leao, ha preso la sua decisione: è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Frenkie de Jong, una delle stelle del suo centrocampo, pur di arrivare al talento lusitano. Fermato da un infortunio che gli ha fatto saltare le prime gare della stagione, l’olandese ex Ajax ha perso il suo posto da titolare a favore di Marc Casadò, uno dei giovani terribili della Masìa.

Come riferito dal portale esperto di mercato ‘Elnacional.cat‘, i blaugrana sono disposti ad offrire il centrocampista come parziale contropartita tecnica per convincere il Milan ad accettare lo scambio. Ovviamente tutto dovrebbe essere corroborato da un conguaglio a favore di Furlani e soci, ma la ‘pazza idea’ per il mercato di gennaio starebbe prendendo sempre più piede nella testa del club spagnolo.