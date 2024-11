Caos Inter-Napoli, il mercato scatena la guerra tra le rivali

Possibile duello di mercato sull’asse Inter-Napoli già in vista del prossimo anno. Ecco la mossa a sorpresa dei nerazzurri di Inzaghi.

La bagarre nei piani alti della classifica di Serie A rende la lotta allo Scudetto 2024-2025 sempre più intensa e sorprendente. Infatti al momento, dopo dodici giornate disputate, vi sono ben 6 squadre nel giro di soli due punti, senza dimenticare il ritorno del Milan che ha ancora una partita da recuperare contro il Bologna.

Nonostante tutta questa incertezza c’è chi si espone in maniera più evidente: le due rivali che si giocheranno il titolo in questa stagione saranno Inter e Napoli. I nerazzurri infatti sono campioni in carica e continuano ad avere la rosa forse più completa ed adeguata del campionato. I campani invece sono spinti dal carattere di Antonio Conte e da una campagna acquisti azzeccata che ha portato uomini di ferro come McTominay e Lukaku.

Un duello che potrebbe ripetersi anche sul mercato, in particolare in vista della prossima stagione. Infatti il giornalista Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli e noto esperto di cronache legate alla squadra azzurra, ha rivelato un possibile intreccio che dovrebbe svilupparsi nel 2025 con protagonisti questi due club di alto rango.

Scippo Inter al Napoli: “Marotta lo vuole a tutti i costi”

Il Napoli in questo periodo sta lavorando, più che alle mosse future di mercato, a blindare alcuni titolarissimi della sua formazione che però hanno il contratto in scadenza. La priorità è Kvicha Kvaratskhelia, che andrà blindato per resistere alle proposte in arrivo dall’estero. Ma c’è anche un altro calciatore su cui andrà presa una decisione, poiché il suo contratto con il Napoli terminerà a giugno 2025.

Parliamo di Alex Meret, portiere titolare della squadra azzurra che ha subito non poche critiche in tempi recenti. Il numero 1 del terzo Scudetto partenopeo non gode della stima di un tempo, anche se il d.s. Manna sta cercando di trovare un accordo per non perdere l’ex Udinese a costo zero.

Su Meret però, secondo De Maggio, si sarebbe inserita l’Inter con forza, alla ricerca di un portiere più giovane di Sommer in vista della prossima stagione: “So per certo che Marotta vuole Meret a tutti i costi, sta cercando di portarlo all’Inter a parametro zero” – ha dichiarato sorprendentemente il giornalista.

L’Inter dunque tenterà un’operazione simile a quella concretizzata con Piotr Zielinski, altro talento del Napoli arrivato a San Siro a costo zero per scadenza di contratto. I tentativi di convincimento nerazzurri su Meret cominceranno già dalla prossima sessione invernale.