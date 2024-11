Il campionato si ferma: la Serie A salta una giornata intera

Una giornata di Serie A potrebbe saltare interamente: il campionato verso lo stop, parere favorevole di alcune big

Terminata la terza ed ultima sosta per le nazionali di questo 2024, le squadre di apprestano a tornare in campo in vista di un tour de force che le vedrà impegnate fino a metà marzo, quando ci sarà la prima pausa del 2025.

Il discorso vale ovviamente anche per la Serie A che mai come quest’anno appare molto combattuta ed i tifosi non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nelle prossime giornate. Considerato che ci saranno nel mezzo le coppe europee e la Coppa Italia c’è grande curiosità nel sapere quali saranno le squadre che sapranno reggere fino a marzo e quali, invece, quelle che accuseranno i segnali di stanchezza.

Mentre siamo nel bel mezzo della stagione 2024-2025, i club nostrani guardano già al calendario del prossimo anno e tale argomento è stato uno dei temi principali della riunione tra i 20 rappresentanti delle squadre di Serie A, tenutasi nella giornata di mercoledì. La stagione 2025-2026 rischia di essere fortemente condizionata dal nuovo Mondiale per Club che comincerà la prossima estate e si concluderà a metà luglio.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i club nostrani starebbero pensando di iniziare la stagione con una settimana di ritardo rispetto al solito, facendo saltare subito la prima giornata. Una proposta, questa, che vede d’accordo alcuni club, tra cui le due big Inter e Juventus.

Serie A 2025-2026, salta la prima giornata: calendario stravolto

Il calendario della Serie A 2025-2026 potrebbe essere del tutto stravolto a causa del nuovo Mondiale per Club. La competizione organizzata dalla FIFA avrà un format innovativo e vi prenderanno parte 32 squadre da tutto il mondo che, proprio come accade per le nazionali, lotteranno per dimostrare alle altre di essere la più forte. Il Mondiale durerà fino a metà luglio, costringendo tanti giocatori agli straordinari e per questo i club di Serie A sarebbero pronti a far slittare la prima giornata della prossima stagione.

Come riportato da Calcio e Finanza, nella riunione di mercoledì tra i 20 rappresentanti dei club di massima serie si è parlato proprio di questo. Tenendo in considerazione che il prossimo anno sarà pieno di impegni e bisognerà finire anche prima la stagione poiché nell’estate del 2026 si terrà il Mondiale dedicato alle nazionali, i club di Serie A hanno ritenuto opportuno iniziare a parlare delle date di inizio e fine della prossima stagione e la decisione di far slittare la prima giornata conta sull’appoggio di Inter e Juventus.

Le due big saranno impegnate nel nuovo Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti e proprio per questo motivo si sono dette d’accordo sul far saltare la giornata inaugurale del prossimo campionato. Anziché farla cominciare a metà agosto, la Serie A del prossimo anno potrebbe dunque iniziare il 23-24 agosto 2025, una settimana di ritardo rispetto al solito.

Non sono state prese ancora decisioni ufficiali in merito, ma i club si incontreranno di nuovo per discuterne e fare una scelta definitiva. Probabile che tale riunione possa avvenire dopo il 5 dicembre, giornata in cui verranno effettuati i sorteggi del Mondiale per Club che si terranno anch’essi negli USA, precisamente a Miami.