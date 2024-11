Incubo giallorosso per Mourinho: firma subito

Un vero e proprio incubo, quello giallorosso, per José Mourinho: il calciatore firma subito, che tegola per lo ‘Special One’

La sua avventura in Turchia non sta andando affatto nella migliore maniera possibile. Stesso pensiero per i tifosi del Fenerbahce che ci aspettavano molto di più dalla loro squadra ed, in particolar modo, dal loro allenatore: José Mourinho. Lo ‘Special One’, dopo l’esonero avvenuto a gennaio ad opera della Roma, ci ha messo poco tempo a trovare un nuovo impiego.

Con i gialloblù, però, sta facendo molta fatica: sia in campionato che in Europa League. La classifica li vede al secondo posto a cinque punti di distanza dalla capolista Galatasaray. Mentre in ottica europea il suo team rischia davvero grosso dopo aver collezionato solo 5 punti nelle prime 4 uscite (21°mo posto).

Le brutte notizie, per lo ‘Special One‘, non sono affatto finite qui. L’ultima, infatti, arriva direttamente dal calciomercato. Un colpo che potrebbe svanire grazie ai “giallorossi”. Una vera e propria mazzata per il nativo di Setubal che ci aveva fatto più di un pensiero. La firma del calciatore sta per arrivare a gennaio, ma non nel suo club.

Mourinho, pessima notizia: il calciatore firma per i giallorossi

Giallorossi, ancora loro, tra gli incubi di José Mourinho. Questa volta, però, la Roma non c’entra assolutamente nulla. Anzi, i suoi ex supporters lo ricordano ancora con stima ed affetto. Proprio quello che i tifosi del Galatasaray non nutrono affatto nei suoi confronti. Anzi, decisamente il contrario. Proprio il club turco sta per soffiare un importante colpo in vista della sessione invernale del calciomercato.

Tra i possibili acquisti spunta il nome di una vecchia conoscenza della Serie A. Stiamo parlando di Christian Eriksen che è destinato a lasciare il Manchester United. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media turchi (tra questi il sito ‘Star’) pare che il danese non sia nella lista dei preferiti del nuovo allenatore, Ruben Amorim. Segno del fatto che il centrocampista è libero di trovarsi una nuova squadra a gennaio.

Tra le ipotesi spunta quella turca tra le fila del Galatasaray. A quanto pare non ci sono più dubbi sul fatto che il classe ’92 stia per firmare un ricco ed importante contratto con i giallorossi. Una pessima notizia per Mourinho che lo aveva già allenato ai tempi del Tottenham e che lo avrebbe accolto a braccia aperte nella sua squadra.