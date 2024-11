Mazzata rossonera per la Juve: hanno già chiuso

Una vera e propria mazzata per la Juventus arriva direttamente dai rossoneri, hanno già chiuso per il calciatore

Non una bella notizia per la Juventus quella che è arrivata proprio nelle ultime ore. Non è un mistero che i bianconeri stiano aspettando, anche con una certa ansia, l’apertura della sessione invernale del calciomercato. Alla Juventus servono, con una estrema urgenza, almeno due difensori. Soprattutto dopo gli infortuni che hanno visto come protagonisti sia Bremer che Juan Cabal.

Entrambi, a distanza di qualche settimana l’uno con l’altro, hanno rimediato lo stesso problema fisico: lesione del crociato. Ergo: stagione finita per entrambi. Senza dimenticare, inoltre, che la società sta pensando anche ad un vice Dusan Vlahovic visto che l’alternativa Arkadiusz Milik non è ancora a disposizione. Il polacco, inoltre, non convince Motta e potrebbe partire.

Ritornando nuovamente alla difesa, però, i bianconeri hanno messo nel mirino un calciatore di fama internazionale. Peccato, però, che i rossoneri abbiano deciso di rovinare i piani di Giuntoli visto che l’atleta sarebbe già promesso ad un altro importante club per la prossima stagione.

Juventus, colpo sfumato in difesa: tutta ‘colpa’ dei rossoneri

La notizia ‘bomba’ arriva direttamente dalla Spagna ed è stata lanciata direttamente dall’emittente televisiva “El Chiringuito TV“. L’obiettivo di mercato dei bianconeri potrebbe sfumare seriamente. Si tratta di Jonathan Tah, centrale e capitano del Bayer Leverkusen oltre ad essere una colonna della nazionale tedesca. Il classe ’96, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione diventando uno dei migliori nel suo ruolo.

Sulle tracce del 28enne si sarebbe fiondato, anche con una certa prepotenza, il Barcellona. Il tecnico Flick è sempre rimasto incantato dalla bravura e, soprattutto, dall’ottimo senso di posizione del calciatore che continua a fare bene nel team allenato da Xabi Alonso. Sempre molto più probabile una sua partenza al termine della stagione sportiva.

Anche perché i blaugrana potrebbero addirittura assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero visto che il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2025. Altrimenti, gli stessi catalani, potrebbero anticipare i tempi e convincere il Leverkusen a lasciarlo partire anche a gennaio ad un prezzo di “saldo”. Una possibilità assolutamente da non scartare. Niente da fare, quindi, per la Juventus che ci aveva pensato a lungo, ma senza mai avviare una vera e propria trattativa.