Rescinde con la Juventus e si offre a tutti. Ma non lo vuole nessuno

Il giocatore ha rescisso il suo contratto con la Juventus e si offre a qualsiasi club, ma le proposte latitano: non lo vuole più nessuno

Messo il punto definitivo alla sua avventura con la maglia della Juventus, il giocatore vuole ora tornare ad essere protagonista in Europa, ma le offerte latitano ed il suo futuro è avvolto nel più totale mistero.

A marzo potrà tornare finalmente a giocare dopo che il TAS di Losanna ha accolto il suo ricorso contro la squalifica di 2 anni per doping, ma Paul Pogba non sa ancora con chi e dove giocherà. Da qualche giorno è ormai ufficiale la rescissione consensuale del suo contratto che lo legava alla Juventus per un’altra stagione ed il centrocampista francese è ora alla ricerca di un club che gli dia l’opportunità di scendere di nuovo in campo.

Pogba avrebbe voluto un’altra opportunità con la Juventus ed aveva anche fatto sapere che avrebbe fatto di tutto per far cambiare idea a Thiago Motta. I suoi tentativi, però, non hanno portato a nulla, la Juventus è stata irremovibile ed ora la stella francese è costretta a cercarsi un nuovo club, cosa che si sta rivelando più difficile del previsto

Restare in Europa è l’obiettivo prioritario di Pogba e secondo quanto riportato da El Nacional si sarebbe offerto all’Atletico Madrid per provare a sbarcare in Liga. Tuttavia, la risposta dei colchoneros è stata negativa e per il francese le possibilità di poter continuare a giocare nel Vecchio Continente vanno affievolendosi sempre più.

Pogba, il futuro è un rebus: nessuno vuole il francese

Il futuro di Paul Pogba è ormai un rebus di difficile soluzione. Dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus il centrocampista francese, che si sta allenando negli USA per farsi trovare pronto per marzo quando potrà tornare in campo, sperava di avere già qualche offerta tra le mani di qualche club europeo, ma le cose non sono andate secondo i suoi piani.

Come riportato da El Nacional, Pogba si sarebbe addirittura offerto all’Atletico Madrid che è a caccia di rinforzi in vista della sessione invernale. Anche a parametro zero, però, il centrocampista francese non attrae molto i colchoneros e Simeone avrebbe bocciato il suo acquisto, considerando il suo arrivo un azzardo visti i tanti problemi fisici avuti negli ultimi anni,

Sfumata anche la possibilità di andare all’Atletico Madrid, Pogba continua a guardarsi intorno, ma le offerte dall’Europa latitano e la sensazione che si ha è che presto il francese dovrà iniziare a guardare fuori dal Vecchio Continente per poter tornare a giocare a calcio. Sullo sfondo ci sono club della MLS e dell’Arabia Saudita che sarebbero pronti ad accogliere il francese a braccia aperte, ma quest’ultimo spera ancora in una chiamata di un club europeo per poter dire la sua e dimostrare che non è affatto un giocatore finito per giocare ad alti livelli