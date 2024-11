Rivelazione improvvisa, il super bomber Gyokeres in Italia

I tifosi sono senza parole, Viktor Gyokeres non è mai stato così vicino all’Italia: spunta un curioso retroscena.

Avete presente il centravanti svedese Viktor Gyokeres? Il bomber in questo momento sta segnando a raffica per lo Sporting Lisbona ma in passato è stato vicinissimo all’Italia. Oggi tutti si interrogano sul suo futuro ma in pochi sanno che non troppo tempo fa un club nostrano era quasi riuscito a chiudere la trattativa. Sarebbe stato un gran colpo per il calcio italiano.

L’anno scorso ha stupito tutti dopo aver realizzato, in tutte le competizioni, oltre 30 goal, e quest’anno sembra addirittura poter migliorare il proprio bottino: ad oggi i goal segnati hanno già superato quota 20. Insomma, se c’è un attaccante che sta stregando il mondo quello è sicuramente il classe 1998 di Stoccolma. Chissà se riuscirà a rendere ancora adesso che il suo ex tecnico, Ruben Amorim, è passato al Manchester United.

Secondo diversi fonti di mercato l’attaccante scandinavo diventa così il primo obiettivo dei Red Devils per il futuro. Per quanto riguarda il passato, le recenti dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Soprattutto i tifosi del club che hanno stentato a credere alle parole del direttore sportivo.

Gyokeres in Italia, c’è l’annuncio del direttore sportivo

Non ci sono dubbi, Gyokeres poteva giocare in Italia e poteva farlo con addosso la maglietta del Cosenza. Ve lo immaginate a sgomitare tra i campi delle leghe minori? Ebbene, questo è quello che sarebbe potuto succedere non troppo tempo fa, parole dell’ex DS dei calabresi Stefano Trinchera, oggi uomo mercato del Lecce che durante una recente ospitata televisiva ha lasciato davvero tutti di stucco.

Ma per qualche motivo poi la trattativa non è più andata in porto? Senza rivelare il periodo preciso in cui è stato sulle tracce del giocatore, Trinchera ha spiegato che alla fine il bomber cambiò agente e questo influì molto sul suo trasferimento. Oggi i tifosi del Cosenza non possono che ammirare la prolificità del bomber e farlo con un pizzico di rammarico.

Avere un calciatore con le sue qualità avrebbe certamente fatto comodo. Oggi chi si gode Gyokeres è lo Sporting Lisbona, club che ha inserito all’interno del suo contratto una clausola da 100 milioni, soldi che molto probabilmente qualcuno spenderà e lo farà persino con il sorriso. Chissà che un giorno le strade dello svedese e dell’Italia non possano comunque incrociarsi.