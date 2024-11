Scambio choc per Lautaro: 40 milioni e nuovo bomber

Offerta in vista per l’Inter che può far partire Lautaro Martinez: sul piatto 40 milioni più il nuovo centravanti.

Gli ultimi anni sono stati lastricati d’oro per Lautaro Martinez che dopo aver vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina e lo scudetto con l’Inter, spera ora di confermarsi anche in Champions League e nel Mondiale per club. Portare i meneghini ad un livello successivo sarebbe la soddisfazione più grande per il capitano che ha da poco firmato un nuovo contratto.

Durante la scorsa estate è arrivata la lieta notizia per i tifosi dell’Inter che hanno potuto festeggiare la firma del loro beniamino: rinnovo fino al 2029 per l’ex Racing Club che nonostante questo continua ad essere un uomo mercato per i nerazzurri. Ora un po’ tutti si stanno chiedendo se la mossa dell’Inter servirà a trattenere davvero il suo bomber oppure se è stato fatto tutto con l’intenzione di venderlo.

Secondo la stampa estera l’Inter, che negli ultimi anni ha deciso di non legarsi eccessivamente a nessuno, potrebbe far partire l’argentino a patto che l’offerta sia davvero irresistibile. E pare proprio che qualcuno presto metterà sul piatto una proposta che, come si dice in questi casi, sembra davvero difficile da rifiutare.

Calciomercato Inter, Lautaro se ne va: ecco chi arriva al suo posto

Dalla Spagna non hanno dubbi: il Manchester United tornerà presto alla ricerca di un nuovo bomber e il nome in cima alla lista è ora quello del Toro nerazzurro. Per arrivare al classe 1997, gli inglesi sembrerebbero pronti ad offrire ai meneghini 40 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Il profilo più probabile è quello di Joshua Zirkzee.

Nelle ultime stagioni i Red Devils hanno deciso di pescare il loro centravanti dalla Serie A ma con scarsi risultati. Prima dell’olandese, deludente in questa stagione, il Manchester aveva preso Rasmus Hojlund dall’Atalanta ma anche lui ha fatto fatica ad inserirsi. E pensare che è costato la bellezza di 70 milioni. Il club recentemente finito nelle mani di mister Ruben Amorim non sembra però soddisfatto e presto potrebbe tornare a bussare alle porte dei club italiani.

L’Inter in caso l’offerta dovesse concretizzarsi potrebbe seriamente pensare alla cessione. Anche perché, qualora dovesse sfumare la pista che porta all’argentino, il Manchester potrebbe gettarsi sul pupillo del tecnico Viktor Gyokeres. Altro centravanti seguitissimo destinato a salutare presto lo Sporting Lisbona, il problema con lo svedese è che costa 100 milioni.