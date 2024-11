Scambio clamoroso: Brahim Diaz torna in Serie A a gennaio

Ritorno a sorpresa nel nostro calcio per lo spagnolo Brahim Diaz, che non sta trovando spazio nel Real Madrid in questa annata.

Uno dei calciatori più talentuosi passati per la nostra Serie A negli ultimi anni è senza dubbio Brahim Diaz. Ovvero il fantasista spagnolo, di origini marocchine, che ha militato per tre stagioni nel Milan. Purtroppo per il club rossonero il cartellino del classe ’99 non è mai stato di sua proprietà, poiché è stato prestato dal Real Madrid tra il 2020 ed il 2023, prima di ritornare alla ‘casa madre’.

Diaz è cresciuto moltissimo nell’esperienza al Milan, sotto la guida di Stefano Pioli. L’ex numero 10 rossonero infatti ha vinto uno Scudetto e ha ottenuto i primi riconoscimenti internazionali, anche grazie ad alcune ottime prestazioni in Champions League. Dallo scorso anno però, come detto, il Real lo ha rivoluto indietro, ritrovando un calciatore maturo, dinamico e molto importante come primo cambio per l’attacco della formazione di Carlo Ancelotti.

Meno brillante l’apporto di Diaz invece in questa nuova stagione. I madrileni stanno un pochino stentando tra campionato e coppa, con l’ex Milan che è stato schierato solo 7 volte in Liga (una soltanto da titolare) ed è anche incappato in un infortunio muscolare alla coscia a fine settembre. Insomma, niente di indimenticabile per l’ispano-marocchino.

Brahim, il ritorno al Milan è possibile: scambio in vista con il Real

Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, il Real Madrid sembra orientato a cedere Brahim Diaz a gennaio, magari con la formula del prestito, per farlo giocare con maggiore continuità. Una soluzione che ha fatto drizzare le antenne proprio al Milan, squadra a cui il 25enne è rimasto estremamente legato, vista l’amicizia con molti attuali calciatori rossoneri.

I rossoneri faranno un tentativo, consci della preferenza di Brahim nei loro confronti. Ma l’ipotesi prestito non convince né il club rossonero né il giocatore stesso. Ecco perché sta nascendo una pazza idea per gennaio: uno scambio alla pari tra Milan e Real Madrid che farebbe contente tutte le parti in causa.

Brahim Diaz tornerebbe a Milanello, stavolta a titolo definitivo (o al massimo in prestito con obbligo di riscatto) in cambio di Fikayo Tomori. Il centrale inglese infatti non è più intoccabile come un tempo dalle parti di San Siro, mentre il Real è alla ricerca di un difensore affidabile ed esperto dopo gli infortuni di Militao e Alaba.

Come detto, il Milan potrebbe anche sacrificare Tomori, che in questo avvio di stagione ha deluso un tantino le aspettative. Inoltre l’esplosione di Gabbia, il rientro di Thiaw e l’acquisto di Pavlovic sembrano una cautela per mister Fonseca, anche in caso di cessione dell’ex Chelsea.