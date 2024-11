Il diavolo veste nerazzurro: allarme rosso

Il calciomercato della Serie A si infiamma in vista del 2025 con i ‘Diavoli’ che sono pronti a chiudere un affare molto importante in vista della prossima stagione.

Uno dei big assoluti della Serie A è finito nel mirino del Manchester United pronto a dare una forte scossa al mercato italiano con una maxi offerta in vista della prossima stagione.

L’esonero di ten Hag e l’arrivo di Amorim sulla panchina del Manchester United ha dato una nuova svolta in casa Manchester United. Il club inglese è pronto a rivoluzionare ancora una volta il proprio organico volenteroso di accontentare tutte le richieste del nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi principali è rappresentato da un centrocampista che gioca in Serie A per il quale serviranno più di 40 milioni di euro.

Calciomercato, colpo in casa nerazzurra: si infiammano le trattative

Stando a quanto affermato da Sky Sport in Germania, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Ederson, centrocampista dell’Atalanta che sta facendo molto bene agli ordini di Gasperini tanto da trascinare la squadra nelle zone altissime della classifica.

Il brasiliano è un perno fondamentale della squadra nerazzurra e già in passato diverse squadre si sono fatte avanti per cercare di strappare il cartellino all’Atalanta. Classe 1999, ha un contratto in essere con i bergamaschi fino al giugno del 2027 con la società di Percassi che chiede non meno di 45 milioni di euro per lasciarlo partire in vista della prossima estate.

Oltre al Manchester United ci sono diverse squadre sia in Italia che all’estero che hanno messo nel mirino il giocatore della squadra di Gasperini. Il Manchester City, il Barcellona, la Juventus e l’Inter hanno pensato all’acquisto del brasiliano che l’Atalanta non ha però voluto cedere durante la scorsa estate. Con ogni probabilità il brasiliano saluterà Bergamo al termine del campionato in corso con l’Atalanta pronta a fare cassa con la speranza che possa scatenarsi un’asta per il suo cartellino.

Al momento Ederson è concentrato al massimo con i suoi compagni per cercare di stupire ancora dopo la stagione trionfale dello scorso anno che ha portato Lookman e compagni alla conquista dell’Europa League. Quest’anno la speranza dei nerazzurri è quella di riuscire ad essere competitivi fino alla fine in Serie A con la speranza di stupire ancora in Europa anche se questa volta sui campi più prestigiosi della Champions League.