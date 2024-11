Offerta clamorosa: 60 milioni e un top player per Lautaro Martinez

Nuovo bomber più soldi per l’Inter che a breve può definitivamente dire addio al capitano Lautaro Martinez, nemmeno il rinnovo può trattenerlo.

Arrivano sviluppi importanti per quanto concerne il futuro di Lautaro Martinez non solo all’Inter ma più in generale in Italia, il Toro e la Serie A potrebbero presto separare le loro strade. Lo scorso 12 agosto i tifosi nerazzurri hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto il loro capitano legarsi al club fino al 2029 ma presto tutto potrebbe cambiare ancora una volta.

Rinnovo che potrebbe però celare dietro di sé alcuni particolari retroscena. Pare infatti che calciatore e società si siano messi d’accordo sulla futura cessione, questo significa che l’obiettivo del bomber è rimanere in quella che è per lui una seconda casa ma davanti ad un’offerta con i fiocchi la società meneghina lo lascerà partire. Una soluzione che in qualche modo accontenta un po’ tutti.

I tifosi, come detto, ma anche il calciatore che ora guadagna di più e il club che di certo non lo perderà per pochi euro. Oggi il cartellino di Lautaro vale molto di più rispetto a prima e questo sta già facendo sfregare le mani ai piani all’Inter che in estate potrebbero dunque lasciarlo partire. Soldi più scambio in arrivo per la società nerazzurra che sembra pronta a dire sì.

Calciomercato Inter, Lautaro va via: svelati i dettagli

Da tempo si parla di un suo possibile trasferimento in Inghilterra e ora l’affare sembra maturo: il Manchester United continua a seguire l’argentino campione del mondo da vicino e sembrerebbe pronto ad aumentare l’offerta da 40 a 60 milioni di euro. Ma non è finita qui perché sul piatto c’è ancora il nome dell’altro bomber ben noto in Serie A. Per il Toro i Red Devils possono dare via anche Joshua Zirkzee.

Ormai si sa, l’olandese non è felice della sua avventura inglese e nemmeno il Manchester sembra troppo convinto dell’investimento fatto. E ora che in panchina c’è Ruben Amorim, le cose potrebbe nuovamente cambiare. All in su Lautaro da parte dello United che nelle ultime ore avrebbe messo il capitano nerazzurro persino davanti ad un altro implacabile centravanti europeo.

L’altro nome seguito è per forza di cose quello di Viktor Gyokeres ma rispetto al centravanti dell’Inter costa di più: il contratto prevede una clausola da 100 milioni. Insomma, arrivare all’argentino sembra più facile per il Man Utd che in estate tenterà l’assalto. I tifosi del club sperano che quest’operazione, abbinata al cambio di allenatore, possa dare vita ad un’altra epoca d’oro in casa United.