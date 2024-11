“Osimhen alla Juve”, Napoli tradito: c’è l’annuncio

Victor Osimhen pronto ad andare alla Juventus, arriva il clamoroso annuncio: nulla da fare per il Napoli tradito

Victor Osimhen ha rischiato, seriamente, di trascorrere una intera stagione (oppure i primi sei mesi) in tribuna. Poi la chiamata del Galatasaray che, a calciomercato concluso (almeno in Italia), lo ha convinto a trasferirsi in Turchia ed a sposare il loro progetto. Fino a questo momento l’avventura del nazionale nigeriano sta andando a gonfie vele. I numeri raccolti parlano forte e chiaro: otto centri e 4 assist in 9 presenze. Non male per uno che, ovviamente, di mestiere fa il centravanti.

Una avventura che, però, al termine della stagione potrebbe giungere al termine. Anche perché potrebbe iniziarne un’altra. Di nuovo in Italia, ma non con gli azzurri che hanno un solo obiettivo: quello di cederlo, ma stavolta a titolo definitivo. Anche se la squadra in questione è la rivale di sempre come la Juventus. Una possibilità tutt’altro da scartare. Anche perché, le ultime indiscrezioni che arrivano, lo vogliono molto vicino ai bianconeri. Proprio come confermato da un noto opinionista ed ex calciatore.

Osimhen alla Juventus, arriva l’annuncio: niente da fare per il Napoli

Nel corso della puntata su Twitch di “Viva El Futbol” è intervenuto uno dei presentatori, Daniele Adani. L’attuale opinionista e voce delle partite della Nazionale in Rai ha voluto esprimere il proprio pensiero in merito al futuro di Victor Osimhen. Non è affatto un mistero che l’ex difensore nutra una certa stima e simpatia nei confronti del classe ’99 che sta continuando a segnare a raffica anche in Turchia.

Un futuro in bianconero non è da scartare. Anche se, ovviamente, devono verificarsi vari movimenti di mercato. In primis una possibile partenza di Dusan Vlahovic che, nonostante sia il capocannoniere ufficiale della squadra, continua ad avere fatica nell’entrare negli schemi di gioco del suo allenatore. Se il serbo parte il suo posto potrebbe essere preso proprio da Osimhen. Per tanti motivi. Il primo è che il nigeriano venne acquistato proprio dall’attuale ds della “Vecchia Signora”, Cristiano Giuntoli.

Il dirigente lo conosce benissimo e ne apprezza le sue qualità calcistiche che potrebbero fare anche al caso dei bianconeri. Queste le parole di Adani su questo possibile trasferimento: “Se la Juve sceglie di cambiare il centravanti, per me va a prendere Osimhen. Giuntoli lo conosce e lui ha già giocato in Serie A. Sa come vincere lo Scudetto. Ha forza fisica, è dirompente. C’è anche lo stimolo di tornare. Soprattutto se va via Vlahovic“.