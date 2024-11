Scambio con la Roma e addio Juve: risposta immediata

In casa Roma continuano ad essere oggetto di studio le prossime mosse di mercato per cercare di risollevare una squadra in grande difficoltà

L’avvio di stagione della Roma è stato molto complicato e sono già stati due i cambi sulla panchina giallorossa in soli dodici turni di campionato. Una situazione davvero tanto complessa che ora i tifosi romanisti sperano possa essere risolta in qualche modo dal ritorno di Claudio Ranieri. Il tecnico capace di un’impresa come quella di vincere la Premier League con il Leicester nel 2016, è chiamato a risollevare la squadra dopo un inizio di campionato tremendo con sole tre vittorie in dodici turni.

Nel frattempo la società capitolina è al lavoro per cercare i giusti rinforzi da mettere al servizio dell’allenatore nel mercato di gennaio che inizierà tra poco più di un mese. Servono rinforzi in tutti i reparti per aiutare la squadra a ripartire e secondo le ultime voci con uno scambio, che si sta provando ad imbastire in queste settimane, potrebbe arrivare un nuovo attaccante utile per dare una mano alla squadra e alternarsi con Artem Dovbyk che fin qui ha faticato parecchio.

La Roma pronta al nuovo arrivo dell’attaccante con lo scambio: Juve a mani vuote

Tra i molti nomi sondati dalla Roma in questo periodo di avvicinamento alla sessione invernale di mercato, ce ne sono parecchi anche per quanto riguarda il reparto d’attacco e uno di questi viene rilanciato da fonti inglesi. Si tratta di Beto, centravanti portoghese ma naturalizzato guineense, che è di proprietà dell’Everton e che in Italia abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare durante la sua esperienza all’Udinese tra il 2021 e il 2023.

Secondo quanto riportato dal media britannico TeamTalk, a gennaio potrebbe andare in scena uno scambio di mercato tra Roma ed Everton, club che proprio in queste settimane è pronto ad entrare tra le proprietà della famiglia Friedkin. I due giocatori coinvolti sarebbero Beto e Bryan Cristante che potrebbe salutare così la formazione giallorossa e tentare un’esperienza in Premier League.

A fare le spese di questo scambio sarebbe la Juventus che è un’altra delle diverse squadre italiane interessate al profilo del centravanti ex Udinese. Beto è infatti uno dei nomi valutati dalla società bianconera per un colpo low-cost a gennaio visto che Thiago Motta ha grande bisogno di un’altra punta che possa far rifiatare Dusan Vlahovic visti i continui problemi fisici che tormentano Arkadiusz Milik.