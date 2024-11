Accordo e addio Lookman: 70 milioni subito

Lookman nel mirino di una big europea, in arrivo un’offerta da 70 milioni all’Atalanta: i tifosi tremano, cosa sta succedendo

Nel futuro di Ademola Lookman potrebbe esserci un top club di livello europeo. Dopo essere esploso, in maniera definitiva, con l’Atalanta, mattatore sia in Serie A che nella storica Europa League conquistata nella scorsa stagione, l’attaccante nigeriano è finito prepotentemente nel mirino delle grandi squadre. Su tutte una big inglese pronta a un’offerta da 70 milioni per convincere i vertici della Dea.

Che un rendimento straordinario come quello dell’ex Leicester non potesse passare a lungo inosservato era evidente. Non a caso, già durante la scorsa estate erano state insistenti le voci di un suo passaggio in una grande del calcio europeo, in particolare il Paris Saint Germain.

Dopo un inizio di stagione clamoroso, l’interessamento per Lookman è però addirittura aumentato, e ormai sono diverse le squadre convinte di dover fare di tutto per strapparlo alla squadra orobica. Su tutte una grande del calcio inglese pronta a un’offerta monstre per riuscire a riportare in Premier uno dei calciatori cresciuti maggiormente a livello mondiale nell’ultimo biennio.

Atalanta, Lookman ai saluti: la Dea può cederlo per 70 milioni

Stando a quanto riferito da fonti inglesi, in particolare da CaughtOffside, l’Atalanta starebbe discutendo in queste settimane con l’entourage del calciatore per arrivare a un rinnovo di contratto che potrebbe metterla al riparo da brutte sorprese. Anche perché l’attaccante nigeriano a Bergamo sta benissimo, e il club non avrebbe alcuna intenzione di cederlo.

Davanti a un’offerta davvero importante, e senza il tanto atteso rinnovo, è però ipotizzabile da parte della Dea l’ennesima cessione di lusso, per mettere a bilancio un’altra grande plusvalenza e rilanciare ancora il proprio progetto, in crescita costante ormai da tanti anni.

Se l’ipotesi PSG resta per il momento sullo sfondo, il maggior pericolo per la Dea potrebbe arrivare dal Manchester United. I Red Devils da tempo stanno monitorando le performance dell’ex Leicester, e potrebbero essere pronti ancora una volta a scommettere un grande talento della Serie A, come fatto in estate con Zirkzee, con risultati peraltro non eccezionali.

Considerando la crisi dello United, ormai incapace di competere per il titolo dall’addio di Ferguson, è chiaro che ancora una volta la dirigenza proverà a trovare una soluzione ai problemi della squadra lavorando sul mercato. E in tal senso un giocatore con le caratteristiche di Lookman potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per cercare di accendere un reparto offensivo fin qui deludente.

Resta da capire se l’offerta preventivata potrà bastare o meno all’Atalanta. Si parla infatti di un accordo sui 60-70 milioni di euro, affare che assicurerebbe una clamorosa pluslvalenza alla Dea. Il cartellino dell’attaccante venne infatti pagato al Lipsia meno di 10 milioni. A dimostrazione di quanto a Bergamo sappiano fare calcio, e lo sappiano fare meglio di tante grandi squadre, o presunte tali.