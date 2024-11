Chiesa ha scelto il prossimo club: telenovela finita

Federico Chiesa, dopo l’addio alla Juventus e la firma col Liverpool, ha preso una decisione che ha spiazzato tutti e che riguarda il suo futuro

Si è discusso a lungo del suo futuro: adesso Federico Chiesa sembra avere le idee chiare e aver deciso quale siano le sue intenzioni. A Liverpool, d’altronde, sta vivendo un momento difficile. Con Arne Slot gioca pochissimo e davanti ha sé la concorrenza, con la maglia dei ‘Reds’, non manca di certo. Ma andiamo con ordine.

Il 27enne genovese lo scorso agosto ha lasciato ufficialmente la Juventus, dopo mesi di tira e molla per un rinnovo oltre la scadenza fissata al 30 giugno 2025 che non è mai arrivato. Da allora tante cose sono cambiate, Chiesa si è tolto più di un sassolino dalle scarpe parlando in modo polemico della separazione dal club bianconero. Poi la firma col Liverpool, per appena 12 milioni di euro.

Una grande opportunità per lui, in un campionato che avrebbe dovuto esaltare le sue caratteristiche, dalla velocità al dribbling. Sulla carta, un affarone per i ‘Reds’ che tuttavia stanno facendo grande fatica a puntare sul talento azzurro. Una serie di infortuni di natura muscolare stanno compromettendo la permanenza di Chiesa in Inghilterra, con le voci di un possibile addio al Liverpool nel mese di gennaio che si sono fatte sempre più insistenti.

Chiesa ha scelto: futuro già annunciato

“Non so di preciso quando Chiesa rientrerà”, disse Arne Slot qualche settimana fa in conferenza stampa. E da allora le cose non sono affatto cambiate. Anzi. Nelle scorse ore, però, è arrivata una rivelazione di mercato clamorosa che riguarda proprio Chiesa e la scelta che il figlio d’arte avrebbe preso per il suo futuro.

Dopo essere stato accostato ad un ritorno alla Fiorentina ma soprattutto all’Inter per il mese di gennaio, ciò che è appena emerso ha del clamoroso. Secondo il giornalista Florian Plettenberg – che su ‘X’ cita ‘Skysport.de’ – Chiesa avrebbe intenzione di rimanere dov’è, a Liverpool, non dando spazio ad alcuna possibile partenza nel mese di gennaio. “Comprendiamo che Federico Chiesa, al momento, non ha alcuna intenzione di lasciare il Liverpool in inverno. In questa fase, una partenza in prestito non è un’opzione percorribile”.

Con stupore di molti, dunque, l’ala classe 1997 rimarrà dov’è: ed il motivo è presto detto. “Chiesa vuole rimanere e dimostrare il suo valore. Fino ad ora ha giocato solo 78′ in questa stagione, il suo contratto è valido fino al 2028″. Caso chiuso, a questo punto. Almeno per il momento. Chiesa vuole tentare di convincere Slot ed il Liverpool che la scelta di puntare su di lui non è stata un errore. Al campo l’ardua sentenza, almeno fino a giugno.