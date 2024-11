Inter e Juve show: l’affare è clamoroso

Ancora derby d’Italia per Inter e Juventus che sono pronte a darsi battaglia. Niente campo, il duello questa volta è di calciomercato.

Anticipo di campionato dolce per l’Inter, che ne ha rifilati 5 all’Hellas Verona, e non proprio idilliaco per la Juventus che non è invece riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Milan a San Siro. La cosa importante e che entrambe sono riuscite ad ottenere punti dal loro rientro in campionato.

Anche l’ultima sosta della stagione è finita in archivio e ora non ci saranno più pause, almeno fino a marzo prossimo. In questo periodo si giocherà dalle due alle tre volte a settimana ed è per questo che il calciomercato di gennaio sarà fondamentale. Non sbagliare i colpi e acquistare i giocatori giusti vorrebbe dire aumentare le possibilità di festeggiare a fine campionato.

Se sarà per un trofeo vinto o per un piazzamento di prestigio è ancora troppo presto per dirlo. Insomma, nuove manovre attendono sia Inter che Juventus che come al solito sono pronte a darsi battaglia anche fuori dal campo. I due club si stanno contendendo lo stesso giocatore.

Calciomercato Serie A, è scontro tra Inter e Juventus

Il nome fortemente attenzionato nelle ultime settimane è quello di Moussa Sylla. Attaccante maliano, di origini francesi, acquistato in estate dallo Schalke 04 per appena 2,5 milioni di euro. Oggi il suo valore è nettamente cresciuto, merito dell’ottimo campionato che sta disputando (7 goal in 12 partite) ma dovrebbe essere comunque alla portata di Inter e Juventus. Si parla di un costo del cartellino vicino ai 5/7 milioni di euro.

Somma certamente irrisoria per il classe 1999 che attualmente milita in Bundesliga 2 e che sa di poter dare molto anche qualora dovesse essere chiamato a giocare nei campionati maggiori. Come profilo di giocatore assomiglia molto, per caratteristiche e duttilità, a Marcus Thuram. Per questo l’Inter o ha ritenuto perfetto come rinforzo in attacco.

Un altro club che cerca manforte nel reparto avanzato è la Juventus, contro il Milan si sono viste tutte le difficoltà di non aver un sostituto di Dusan Vlahovic, e a gennaio bisognerà perciò comprare qualcuno. Tutte e due le società hanno inviato osservati che hanno seguito da vicino il calciatore. Quale sarà la sua prossima destinazione è difficile dirlo adesso ma la cosa molto probabile è che presto partirà l’asta per aggiudicarsi il suo cartellino.