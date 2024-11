“Non meno di 50 milioni”: l’Inter e Marotta fatti fuori

Il prezzo è altissimo: “Non meno di 50 milioni”, arriva l’annuncio. In questo modo l’Inter e Beppe Marotta sono fatti fuori per la corsa al talento

L’Inter, tramite Beppe Marotta, sta pensando ai prossimi colpi da aggiungere allo scacchiere di Simone Inzaghi. Questa squadra sembra difficile da migliorare, specialmente nell’undici titolare. Ed è proprio nelle alternative che si sta cercando qualcosa in più. Ad esempio la prossima estate potrebbero salutare quei giocatori in là con gli anni (De Vrij, Acerbi) o quelli che hanno trovato poco spazio fin qui (Asllani, Correa, nonostante la prova di Verona). Al netto di possibili partenze e addii anche dei pezzi da novanta.

Delicato il ruolo di vice Hakan Calhanoglu in regia. Il turco non ha praticamente rivali, in quanto quando sta bene le gioca praticamente tutte. Il confronto con Asllani è impietoso in termini di qualità e minutaggio a confronto. Marotta, con l’ok di Inzaghi, sta cercando un profilo che possa dare maggior ricambio all’ex Milan (che tra l’altro ha superato i 30 anni) pur non cambiando la qualità delle prestazioni.

L’Inter è fuori, costa 50 milioni! Marotta deve andare su altri obiettivi, le ultime

L’Inter sta cercando un profilo importante. Diversi i nomi sul taccuino di Marotta, c’è un centrocampista che piace più di tutti ma la concorrenza rischia di essere numerosa e il prezzo molto alto. Per questo si valutano anche le possibili alternative.

Ne ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a Telelombardia. Da sempre molto vicino alle dinamiche nerazzurre, secondo il noto collega sono vari i nomi valutati da Marotta. Come ad esempio Gundogan o Enzo Fernandez anche se al momento non sono in cima alle preferenze del club. Bernabé del Parma piace ma non ci sono voci di un possibile affondo. Diverso, invece, il discorso per Samuele Ricci del Torino. Non ci sono dubbi sul fatto che il giocatore piaccia tanto all’Inter ma c’è un gigantesco problema.

Si tratta del prezzo del cartellino del giocatore, la valutazione che dà Urbano Cairo al proprio calciatore per venderlo. E la concorrenza non aiuta. Si parla, infatti, di una base d’asta a partire da 50 milioni di euro. Ci sono tante società che lo seguono: solo in Italia piace a quasi tutte le big, dal Milan alla Juve. E all’estero anche ha diversi estimatori. Insomma il prezzo rischia di essere un serio problema con Marotta costretto a virare su uno degli altri nomi.