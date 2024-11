Torna in Serie A a gennaio: Napoli-Roma non è ancora finita

Napoli e Roma si contendono un grande ex protagonista della Serie A: affare possibile a gennaio, tutti i dettagli

Non è finita al triplice fischio del direttore di gara Massa la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma del suo grande amico Claudio Ranieri. A gennaio si profila infatti un nuovo grande confronto tra le due società, ma stavolta solo sul mercato. Nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A, pronta a tornare nel nostro campionato dopo due stagioni e mezzo.

Ci spera Antonio Conte, lo sogna Claudio Ranieri, ma una cosa è certa: solo uno dei due potrebbe alla fine risultare vincitore da questo duello sul mercato. E la possibilità che entrambi restino a mani vuote non è peraltro da scartare, considerando che si tratterebbe di un’operazione di mercato non proprio semplicissima.

Non tanto per il cartellino del calciatore, svalutato nel corso delle ultime stagioni dalle difficoltà trovate nelle sue ultime avventure, quanto per un ingaggio decisamente fuori portata per club come Napoli e Roma che fanno della sostenibilità un cardine su cui basare buona parte dei propri progetti sul mercato.

Ma da questo punto di vista una soluzione si può sempre trovare, considerando che il calciatore sembrerebbe più che disponibile a tornare in Serie A, anche se con una maglia diversa da quelle vestite in passato.

Sfida sul mercato tra Napoli e Roma: nel mirino l’ex Milan

Sogno di mercato di tantissimi tifosi del Milan, l’ex rossonero sembrerebbe destinato a tornare in Serie A, ma altrove. Lo ha riferito Marco Varini, giornalista di Milanisti Channel. A quanto pare le porte del nostro campionato potrebbero presto riaprirsi per Franck Kessié, uno dei protagonisti mai dimenticati dello scudetto di Pioli. Ma a spalancarle non dovrebbe essere il ‘suo’ Milan.

Stando a quanto riferito, sia il Napoli che la Roma si sarebbero infatti informati sulla sua attuale situazione. Dopo una stagione fallimentare al Barcellona, il 27enne ivoriano è volato lo scorso anno in Arabia Saudita, all’Al-Ahli, e nonostante un’avventura più che soddisfacente nel ricchissimo campionato del golfo persico, sarebbe ben disposto a tornare in Europa, davanti a una proposta importante.

Sulla carta l’affare si può quindi fare. A complicare la situazione è però il suo lauto ingaggio. Se dal punto di vista del cartellino non ci sarebbero infatti grossi problemi per le due squadre italiane (si parla di una valutazione di circa 15-20 milioni), i 20 milioni a stagione garantiti dal club di Gedda all’ivoriano restano un peso enorme per qualunque club non solo di Serie A, ma di tutta Europa.

Decisiva sarà quindi la volontà dello stesso calciatore. Se l’ex Atalanta e Milan accetterà davvero di rimettersi in gioco in un calcio più competitivo, dovrà dare un taglio netto al proprio stipendio, e a quel punto squadre come Roma e Napoli potrebbero sperare davvero di chiudere il colpo. Altrimenti, difficilmente si muoverà dall’Arabia, almeno fino alla scadenza del contratto nel giugno del 2026.