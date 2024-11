Triplo colpo in arrivo dalla stessa squadra: Juve scatenata

Cristiano Giuntoli è pronto a timbrare il cartellino tre volte, con idee ben chiare su come e dove rinforzare la Juventus: triplo colpo dalla rivale

Lo 0-0 di San Siro, in un match tutt’altro che spettacolare agli occhi dei tifosi, la Juventus ha comunque provato a mettere in difficoltà la squadra di Fonseca nonostante le tantissime defezioni che hanno dimezzato la rosa di Thiago Motta. I bianconeri, in piena emergenza, hanno strappato un punto fondamentale per muovere la classifica.

Lo Scudetto rimane il grande sogno bianconero e, dopo anni di magra, l’arrivo di Motta in panchina sembra aver portato la scossa giusta nell’ambiente. Un allenatore preparato e determinato a vincere e convincere: molto del nuovo percorso dipenderà tuttavia, inevitabilmente, dal calciomercato. In vista di gennaio Cristiano Giuntoli ha in mente diverse ‘correzioni’ per rendere la corazzata bianconera ancor più forte e impenetrabile. In attacco, sempre considerando la permanenza con rinnovo di Vlahovic ben oltre il 2026, arriverà sicuramente un bomber di riserva. Un attaccante in grado di non far rimpiangere il talento di Belgrado e rimpiazzarlo se e quando necessario.

A centrocampo è già stato fatto tanto in estate e, al netto del possibile recupero di Douglas Luiz il cui rendimento è stato fino ad ora certamente al di sotto delle aspettative, difficilmente si muoverà qualcosa di grosso. Il punto cruciale, manco a dirlo, verrà toccato in difesa. Una difesa che ha visto i gravi infortuni di Bremer prima e Cabal poi: entrambi, a causa della rottura del crociato anteriore, hanno chiuso anzitempo la stagione. E così la caccia al nuovo centrale – ma non solo – si concentrerà soprattutto in Premier League.

Tris dalla Premier: Juventus show

Occhi puntati in casa Chelsea, stando a quanto viene riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’. Perché Cristiano Giuntoli avrebbe cerchiato in rosso ben tre nomi utili a rimpolpare la retroguardia della ‘Vecchia Signora’ già nel mese di gennaio. Il primo è certamente quello di Benoit Badiashile.

23 anni, francese, impiegato 9 volte da Maresca (757′ in campo) ma desideroso di avere ancora maggior spazio, il colosso transalpino (alto 194cm) potrebbe essere tra le primissime scelte della dirigenza bianconera. Giovane ma con già grande esperienza in Premier League ed in campo internazionale: un investimento che, sulla carta, costerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Ma a gennaio si proverà a puntare, ovviamente, al prestito fino a fine stagione. Seconda opzione assai intrigante porta a Ben Chilwell, considerato il perfetto sostituto di Cabal per posizione in campo e propensione offensiva. L’inglese ha giocato una sola volta quest’anno – per appena 45′ minuti – in FA Cup. I ‘Blues’ potrebbero non opporre troppa resistenza al suo addio.

Infine, occhi sull’ex interista Cesare Casadei che la Juventus (e non solo in Italia) segue da tempo con grande interesse. Viene riferito come anche il centrocampo, se Fagioli dovesse lasciare Torino proprio nel mese di gennaio, potrebbe regalare sorprese. E il 21enne di Ravenna rischia di essere la ciliegina sulla torta della sessione invernale. Un elemento potenzialmente chiave anche per il futuro, visto che si parla di un classe 2003 che a Londra fa enorme fatica a trovare spazio.