Dalla Juve alla Roma: doppio affare da 20 milioni

La Juventus e la Roma saranno protagoniste nel mercato invernale. In cantiere un doppio affare da 20 milioni.

Tanti problemi e una rosa incompleta, a cui andranno necessariamente aggiunti dei pezzi per tornare a sognare in grande. Sarà una sessione invernale del mercato quanto mai intensa per la Juventus e la Roma, andate incontro finora a numerose prestazioni negative tanto in campionato che in Europa. Le aspettative dei tifosi, finora, non sono state rispettate: da qui la volontà di entrambi club di intervenire in maniera concreta ad inizio anno.

La Vecchia Signora, ad esempio, proverà a regalare a Thiago Motta almeno due difensori in grado di colmare il vuoto lasciato dagli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal. Possibile inoltre, se il budget lo consentirà, l’ingaggio di un vice-Vlahovic. I giallorossi, dal canto loro, sono invece a caccia di un cursore dalle caratteristiche più offensive rispetto a Nicola Zalewski. Le risorse a disposizione delle società, però, risulta ridotto: i colpi in entrata, di conseguenza, dovranno essere finanziati dai proventi di qualche cessione.

A venire in soccorso dei bianconeri e dei capitolini, a sorpresa, potrebbe essere l’Atletico Madrid. I Colchoneros, stando a quanto riportato dal portale ‘ElNacional.cat’, ha infatti messo nel mirino due giocatori di proprietà della Juve e della Roma con l’obiettivo di portarli alla corte di Diego Pablo Simeone nel mese di gennaio. Il primo nome è quello di Weston McKennie, riuscito a risalire le gerarchie di Motta al punto da diventare uno degli elementi più impiegati a centrocampo.

Dalla Juventus alla Roma, doppio colpo da 20 milioni

Il 26enne statunitense ha totalizzato 13 apparizioni di cui 9 in Serie A e 4 in Champions League, “condite” da 2 reti ed altrettanti assist. I biancorossi si sono iscritti alla corsa e puntano ad offrire al direttore sportivo Cristiano Giuntoli 20 milioni, facendo leva sul contratto in scadenza nel 2026 del texano. La stessa cifra, poi, verrà proposta alla Roma per Angelino, molto apprezzato da Simeone. Il quale, alla luce del deludente rendimento degli esterni attualmente in gruppo, ha chiesto di avere un nuovo cursore.

Il tecnico, in questa prima parte della stagione, ha provato ad impiegare Samuel Lino (un passaggio vincente in 15 gare) e Rodrigo Riquelme (zero in 13) senza però ottenere risposte confortanti. Angelino, in tal senso, rappresenterebbe un innesto importante per l’Atletico, pronto a fare shopping in Italia per accontentare le richieste del proprio allenatore. Giuntoli e il Ds Florent Ghisolfi attendono: la doppia partenza può andare in scena tra poche settimane.