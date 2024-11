Fa tutto Mendes: scambio con Leao e addio Juve

Jorge Mendes è pronto ad uno scambio che riguarda anche Rafa Leao: addio al Milan per il fantasista rossonero. Mentre la Juve deve arrendersi, non avrà il suo obiettivo

Rafa Leao fin qui si è acceso ad intermittenza. Il fantasista del Milan ha visto entrare in discussione anche il suo ruolo di leader all’interno della squadra con un feeling con Paulo Fonseca che non è ancora scattato del tutto, nonostante i due siano connazionali. L’allenatore, infatti, lo ha relegato in panchina più di una volta e non si è fatto troppi problemi a spiegare come in determinati momenti abbia bisogno di altro.

Soprattutto al tecnico non piace l’indolenza del classe ’99 che spesso sembra giocare troppo per sé stesso e poco per la squadra. Leao, dopo un periodo molto difficile, ha capito come rispondere: da campione qual è, facendo la differenza e prendendosi di forza il posto da titolare. Tutto risolto? Sul campo per ora si direbbe di sì, ma i rapporti non restano idilliaci. E questo, alla lunga, potrebbe portare a considerare l’addio al giocatore, nonostante un contratto rinnovato appena l’estate scorsa.

Milan, clamoroso scambio in vista: addio a Leao? Il piano di Mendes

Ci sono voci che arrivano direttamente dalla Spagna che vedono l’asso portoghese al centro di un clamoroso scambio di mercato che può andare in porto già a gennaio, alla riapertura delle trattative. Il grande architetto di questo colpo è Jorge Mendes, il potente agente nonché procuratore dello stesso Leao.

Il Barcellona, infatti, sogna un nuovo fantasista per dare forza alla propria candidatura al titolo e ha messo nel mirino Leao. Deco e Laporta, con l’ausilio di Mendes, sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Ansu Fati. Il classe 2002 può finire al Milan in cambio del classe ’99. Sarebbe uno scambio “alla pari”, ruolo per ruolo anche se naturalmente il peso di Leao al momento è nettamente superiore a quello dell’ex enfant prodige del calcio internazionale. Ad oggi non è riuscito a rispettare le grandissime aspettative che si avevano su di lui.

Lo spagnolo è pronto a cambiare aria per rivitalizzarsi e provare una nuova esperienza che lo possa rilanciare. Il cambio di maglia sicuramente gli gioverebbe. Da tempo è nel mirino anche della Juve, che in caso di passaggio al Milan dovrebbe così rinunciare all’affare. Ci sono però degli ostacoli, al quale Mendes sta lavorando. Prima di tutto c’è la negligenza della società rossonera a dare via la propria stella, ad oggi incedibile, ancor di più nel mercato di gennaio. Non lo vuole vendere a nessun prezzo. In secondo luogo ci sono le clausole che la dirigenza pretenderebbe di mettere nel contratto di Ansu Fati per avere i maggiori vantaggi possibili in caso di futura vendita.