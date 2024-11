Inter aiutata dagli arbitri, c’entra anche la Juventus

Non c’è pace per la Serie A che è tornata a parlare dei torti arbitrali: il club più aiutato è l’Inter, mentre la Juventus…

Tempo di verdetti per la Serie A che ha visto anche la tredicesima giornata di campionato finire in archivio. Altri tre punti d’oro per il Napoli che continua così ad essere la squadra da inseguire, subito dopo i partenopei ci sono Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio. Leggermente più in basso c’è poi la Juventus che proprio durante l’ultimo turno ha perso un po’ di terreno dalla vetta.

Solo uno scialbo pareggio per gli uomini di Thiago Motta che proprio di recente sono tornati al centro delle discussioni, proprio come hanno fatto alcune decisioni arbitrali. La stagione ha regalato alcuni episodi controversi e il mirino della critica è tornato a puntare contro le compagini del nord.

Specialmente l’Inter che secondo alcuni sarebbe stata fortemente aiutata quest’anno. Insomma, per qualche esperto il piazzamento alla spalle della capolista non sarebbe del tutto meritato per il club allenato da Simone Inzaghi. Una nuova bufera rischia di abbattersi sul campionato italiano.

Serie A, bufera arbitri: nel mirino Inter e Juventus

Puntata rovente per la trasmissione di Calciomercato.it, Ti amo Calciomercato, in onda su YouTube, dove si è tornati a parlare degli errori arbitrali. Qualche club sarebbe stata aiutato, come l’Inter, mentre qualcuno sarebbe stato penalizzato, come invece la Juve. Parola del giornalista Antonello Angelini che ha scelto di tornare a gettare benzina sul fuoco con le sue dichiarazioni.

“L’errore più grande del campionato? Non aver dato il rigore su Savona in Juve-Cagliari” è stata la frase scelta per aprire le danze. Insomma, per il giornalista tra Juventus e Inter l’unica differenza la fanno le scelte arbitrale prese dai direttori di gara durante il corso della stagione. Angelini è quindi rammaricato per i bianconeri che secondo lui avrebbero perso dei punti per strada soprattutto a causa delle scelte fatte dai giudici di gara.

“Senza i rigorini dati all’Inter oggi saresti a -2 dai nerazzurri” ha poi proseguito l’ospite della trasmissione che non si è dunque risparmiato critiche pesanti nei confronti dei nerazzurri e della classe arbitrale di oggi. La colpa più grande in tutto ciò, ha poi concluso il giornalista, è però della Juventus che avrebbe dovuto alzare la voce e farsi sentire di più. Il campionato è ancora lungo e se questo è ciò che sta succedendo a fine novembre, da qui a fine stagione se ne vedranno e sentiranno ancora delle belle.