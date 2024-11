Shock in Serie A, addio a gennaio: via due calciatori, operazione avviatissima

Cambia tutto con l’addio di un giocatore si scatena un effetto che chiama in causa le big di Serie A e dell’Europa

La sessione di calciomercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più e manca poco più di un mese al via ufficiale della nuova finestra trasferimenti che mai come quest’anno sarà importante per molte squadre ai vertici del campionato di Serie A e non solo. Roma, Juventus e Milan sono solo alcune delle società che a gennaio hanno necessità e interesse ad intervenire per sistemare le diverse lacune che si sono ritrovate nelle proprie rose in questa prima parte di campionato.

C’è un movimento di mercato che coinvolge da vicino uno dei giocatori più forti della rosa del Milan come Rafael Leao che potrebbe dare il via ad un effetto domino importante con due cessioni pronte ad essere ufficializzate che vanno a stravolgere l’attacco di un’altra big e i tifosi tremano nell’apprendere di questa notizia. I contatti sembrano essere ben avviati e ora molto dipenderà anche dalla volontà del talento portoghese, nonché attuale numero 10 rossonero.

La partenza di Rafa Leao dal Milan dà il via ad un effetto domino

In Spagna si parla da tempo dell’interessamento del Barcellona per Rafa Leao: il club blaugrana vorrebbe mettere sotto contratto l’ex Lille perché lo reputa un elemento di grande talento e in grado di accendere l’attacco della loro squadra quando vuole. Il tecnico tedesco Hansi Flick apprezza molto le qualità del numero 10 del Milan e per averlo sarebbe disposto quasi a tutto a quanto pare.

Secondo quanto riportato dal media catalano El Nacional, il Barcellona pur di riuscire a presentare al Milan l’offerta giusta per avere Leao sarebbe infatti disposto a smantellare (o quasi) il suo attacco. L’eventuale arrivo dell’esterno portoghese in Spagna potrebbe infatti scatenare un effetto domino con il club che metterebbe alla porta due talenti offensivo del calibro di Ansu Fati e di Ferran Torres.

Questi due attaccanti sono infatti finiti ai margini del Barcellona perché il tecnico Hansi Flick preferisce puntare su altri giocatori più affidabile per il suo credo calcistico come Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal. Se a gennaio Leao dovesse quindi convincersi davvero a salutare il Milan, con la sua decisione potrebbe di fatto scrivere anche il futuro di altri due attaccanti attualmente in forza al Barcellona: uno scenario di mercato che al momento appare tutt’altro che impossibile.