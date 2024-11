Via libera bianconero: accordo per Arthur

Arthur non rientra più nei piani della Juventus da tempo e ora avrebbe trovato un’altra sistemazione: la trattativa può andare in porto a breve

Il brasiliano era arrivato a Torino nello scambio che aveva visto coinvolto Miralem Pjanic. Non è mai riuscito a trovare continuità in bianconero, cosa invece ottenuta con la maglia della Fiorentina lo scorso anno.

La Juventus è la società che ha speso di più nell’ultima campagna acquisti, mettendo a segno una serie infinita di colpi. Il nuovo progetto con Thiago Motta è partito con il giusto supporto da parte della società sul mercato. Eppure, per essere realmente competitiva per la vittoria, alla Vecchia Signora manca ancora qualcosa. A centrocampo ci si attendeva ovviamente di più da un giocatore come Douglas Luiz, che doveva essere il perno su cui costruire tutto il gruppo. Il brasiliano, invece, non sembra essersi adattato e tra un problema fisico e l’altro non è ancora riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare fisso.

Come accaduto con Arthur, sembra proseguire la maledizione dei mediani brasiliani in bianconero. Lo stesso ex talento del Barcellona doveva essere il perfetto sostituto di Pjanic in cabina di regina e invece non ha mai convinto. Proprio per questo alla fine hanno deciso di lasciarlo partire anche in prestito, destinazione Firenze, per andare a giocare e magari rivalutarsi. In effetti con la Viola le cose sono andate per il verso giusto, ma l’alto ingaggio e il prezzo del riscatto non hanno consentito a Pradé e Commisso di piazzare il colpo.

Arthur lascia la Juve e torna in Brasile: il Corinthians fa sul serio

Chi sta pensando seriamente di acquisire Arthur è il Corinthians. Il giocatore è praticamente fuori rosa a Torino e non vede l’ora di trovare una sistemazione per gennaio. La società brasiliana ha chiuso la scorsa estate il colpo Memphis Depay, grazie all’investimento dello sponsor Esportes da Sorte. Come garantito al presidente Augusto Melo, la grande catena imprenditoriale vuole garantire il sostegno economico per un altro top.

Nel 2025 l’obiettivo è proprio Arthur Melo, che in Brasile si era messo in luce con la maglia del Gremio, grande rivale del Timão. La disponibilità economica dei grandi club sudamericani non dovrebbe rendere il costo dell’ingaggio proibitivo, andando a sgravare la Juve di una spesa non indifferente. A bilancio Arthur pesa per 5 milioni di euro netti a stagione e potrebbe liberare uno spazio salariale da investire su altri nomi a gennaio.