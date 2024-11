70 milioni per i nerazzurri, ecco l’offerta Real: ma non c’entra Barella

Il giocatore nerazzurro è tentato dall’offerta del Real Madrid che mette sul piatto 70 milioni di euro: non si tratta però di Nicolò Barella

Nella sessione invernale di calciomercato solitamente le squadre tentano di porre rimedio agli errori che sono stati commessi durante l’estate precedente nell’allestimento della rosa. Spesso infatti gli allenatori non vogliono che a metà stagione un gruppo venga stravolto da nuovi arrivi oppure da cessioni eccellenti, salvo alcuni casi particolari. Per queste ragioni difficilmente nella finestra di gennaio si assiste a dei trasferimenti con in gioco delle cifre esorbitanti.

Tuttavia, questa volta pare che il Real Madrid voglia fare uno strappo a questa regola non scritta e provare l’affondo per un giocatore di Serie A in cambio di un’offerta economica notevole. Il giocatore nerazzurro in questione non è Nicolò Barella come si è spesso vociferato dato che secondo varie fonti il centrocampista sardo è stato a più riprese nel mirino dei Blancos desiderosi di rinnovare la mediana dopo l’addio di Toni Kroos e quello probabile nel 2025 di Luka Modric.

Il Real Madrid a gennaio vuole prendere il giocatore nerazzurro: 70 milioni l’offerta

Il giocatore del club nerazzurro in questione è Ademola Lookman, attaccante in forza all’Atalanta. Già la scorsa estate sulla punta nigeriana si era mosso con forza il Paris SG che voleva trovare un sostituto in attacco di Mbappé, partito proprio con direzione Madrid. Alla fine però, dopo qualche problema con la società che aveva fatto anche arrabbiare i tifosi, l’ex Leicester ha accettato di rimanere a Bergamo e anche in questa sua terza annata in Serie A sta segnando parecchi gol.

Adesso invece, secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, il Real vuole mettere le mani su Lookman già a gennaio per dare una sterzata ad una stagione che si sta rivelando più complicata del previsto. La squadra di Carlo Ancelotti non è messa bene in Champions League dopo le sconfitte un po’ a sorpresa contro Lille e Milan e anche in campionato attualmente è alle spalle del Barcellona in classifica.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, pare quindi intenzionato a trattare con l’Atalanta per prelevare già in inverno il giocatore ma la richiesta della Dea attualmente si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevate per gli standard del mercato invernale ma che potrebbe non rappresentare un problema per un club ricco e blasonato come quello madrileno.