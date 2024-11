Dal Napoli alla Juve: 70 milioni cash

Assalto da parte della Juventus, pronta a soffiare al Napoli un nome top: colpo da urlo per Cristiano Giuntoli.

Tempo di tornare sul rettangolo di gioco per la Juventus che dopo lo stop in campionato, contro il Milan è arrivato il pareggio numero 7 in 13 giornate, è ora chiamata a blindare il proprio pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Stasera gli uomini di Thiago Motta giocheranno in Inghilterra contro l’Aston Villa in un match ormai determinante per il prosieguo del torneo.

Gli inglesi di Unai Emery stanno facendo benissimo e non sarà una passeggiata, accedere al turno successivo con un piazzamento nelle prime otto è difficile ma non impossibile. Per riuscirci sarà però necessario battere i Villans, i tifosi non stanno già nella pelle.

Tra un match e l’altro nel quartier generale bianconero si continua a parlare con insistenza di calciomercato. Gennaio e la prossima estate rappresenteranno due finestre importantissime per il club bianconero che è pronto a soffiare al Napoli un nome a dir poco interessante. Cristiano Giuntoli lo ha messo nel mirino e non se lo lascerà sfuggire tanto facilmente.

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha deciso: arriva per 70 milioni

Il calciatore piace tanto anche al Napoli che dovrà però guardarsi le spalle dalle Juve dell’ex direttore sportivo Giuntoli che vuole consegnare a Motta un altro centrocampista. Soprattutto se qualcuno, come ad esempio Nicolò Fagioli, dovesse andare via alla ricerca di un posto da titolare. Nel dubbio potrebbe anche essere il sostituto di Douglas Luiz, fin qui scarsamente convincente. Il nome seguito è ora quello di Eberechi Eze.

Mezzala inglese del Crystal Palace non più giovanissimo, ha già compiuto 26 anni, che in Premier League ha dato diverse volte buona prova di sé. Non è certamente un goleador, anche se le sue soddisfazioni se l’è tolte, ma è un elemento che a centrocampo può dare grande equilibrio. Per caratteristiche ricorda un po’ Weston McKennie, anche lui con la valigia pronta ormai da tempo.

Insomma, nell’immediato la priorità è sistemare la difesa ma la dirigenza sta già pensando anche al futuro. Nessun trasferimento a gennaio per l’inglese classe 1998, colpa soprattutto della lista che impedisce alla Juve di avere il giocatore a disposizione già a gennaio, ma assalto che con ottime probabilità avverrà a giugno. Attenzione, però, perché in caso di ritorno in Champions anche il Napoli potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa al giocatore. Il suo prezzo oggi è di circa 70 milioni.