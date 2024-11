Dalla Roma alla Juve: devono cederlo per forza

Nuova casacca e vista e trasferimento può concludersi già a gennaio: il calciatore ha ormai deciso che andrà via.

Com’è andato il ritorno in campo per i club di Serie A? Il campionato ha regalato poche sorprese rispetto alle ultime sfide prima della sosta. Pareggio senza infamia e senza lode da parte della Juventus, non è andata oltre lo 0-0 contro il Milan, e bianconeri costretti ad inseguire. Altro capitombolo, invece, per i giallorossi sono stati invece battuti in casa del Napoli.

Sconfitta di misura per Claudio Ranieri tornato nella Capitale con il difficile compito di restituire alla sua squadra del cuore una dimensione ormai smarrita. Il primo appuntamento è andato male ma c’è sempre l’Europa League, il prossimo incontro si disputerà giovedì a Londra contro il Tottenham. Sfida da dentro o fuori per la Roma che sa di non poter più sbagliare.

In Italia, in Europa e nel calciomercato. Nuovo obiettivo per la compagine giallorossa che sta vivendo un particolare intreccio proprio con la Juventus, il profilo è vicino al trasferimento in Serie A. Bisogna solo capire se dovrà fare il biglietto per Torino oppure per la Capitale.

Calciomercato Serie A, lo hanno proposto gli agenti: i dettagli del colpo

La cosa certa è che il giocatore è stato proposto alla Roma proprio in questi ultimi giorni. Il nome attenzionato è ora quello dell’argentino Nicolas Tagliafico, terzino sinistro che dopo essere stato proposto ai giallorossi dal suo entourage, è definitivamente finito nell’elenco dei possibili acquisti della società capitolina. Sarà scontro a due per l’esterno del Lione che piace anche alla Juventus.

Per la Roma si tratta di un’affare da chiudere a giugno mentre la i bianconeri è una priorità che va conclusa a gennaio. Soprattutto dopo l’infortunio di Juan Cabal che ha lasciato un po’ scoperta la Vecchia Signora. Tagliafico ha 32 anni e fece molto bene con l’Ajax prima di tentare la sorte in Ligue 1. Pagato 4 milioni nel 2022, la sua avventura francese sembra destinata a tramontare.

Colpa soprattutto dei problemi amministrativi e finanziari con i quali il Lione è costretto a fare i conti. La situazione all’interno del club è incerta e molti dei suoi tesserati hanno iniziato a cercare un nuovo club. Tra questi c’è anche Tagliafico, da tempo seguito in Serie A e ora finalmente pronto ad entrare a far parte del campionato. Oggi può partire in cambio di una cifra irrisoria se non addirittura a titolo gratuito, per molti club rappresenta un’occasione da non perdere.