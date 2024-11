Dietrofront Chiesa, ritorno lampo in Serie A: scelta fatta

Continua ad essere problematica l’avventura di Chiesa al Liverpool. Il divorzio può andare in scena già a gennaio.

Doveva rappresentare la meta giusta dove rilanciarsi e tornare ai massimi livelli. Finora, però, sono arrivate più delusioni che gioie. Continua ad essere problematica, per Federico Chiesa, l’avventura a Liverpool tra problemi fisici ed esclusioni costanti dalla lista dei convocati. I ‘Reds’ nutrono ancora fiducia nei suoi confronti e sperano di rivedere, presto, quella versione del giocatore che ha trascinato l’Italia verso la conquista dell’Europeo nel 2021. In assenza di segnali positivi da parte del calciatore, però, le parti si diranno addio già a gennaio.

Sì, perché gli inglesi si apprestano a vivere una stagione quanto mai lunga e nel mercato invernale interverranno con l’obiettivo di regalare al tecnico Arne Slot ulteriori elementi di qualità. Nel mirino, come riportato dal giornalista di ‘AS’ Daniel Peinado, è finito Rayan Cherki legato fino al 30 giugno 2026 al Lione. Il 21enne può giocare in diversi ruoli, compreso quello di ala destra ricoperto dallo stesso Chiesa. Il quale, in questi mesi, sarà chiamato a risalire nelle gerarchie dell’allenatore olandese per evitare di dover salutare il Liverpool a soli 6 mesi dallo sbarco nella città dei Beatles.

Il 27enne ha avuto modo di scendere in campo appena 3 volte di cui una in campionato, una in Champions League e una in Coppa di Lega per un totale di 78 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. La sua ultima presenza risale al 25 settembre: da quel giorno in poi è sparito dai radar. Slot, di recente, ha fatto il punto della situazione spiegando che al classe 1997 manca quella intensità necessaria per poter competere in un torneo di alto livello quale è la Premier.

Chiesa, addio al Liverpool già a gennaio: l’indizio non lascia dubbi

Il mister auspica di riaverlo in buone condizioni a dicembre. Al tempo stesso, però, ha dato il proprio assenso all’acquisto di Cherki, autore di 3 reti ed altrettanti assist in 12 partite. Il rinnovo non rientra nei piani del trequartista, intenzionato a cambiare aria durante la sessione invernale del mercato e a mettersi alla prova in un top club. Il Liverpool, dal canto suo, in fase di trattativa sfrutterà le difficoltà finanziarie del Lione, costretto a vendere ad inizio anno per evitare la retrocessione in Ligue 2.

La pista, di conseguenza, può diventare rovente a stretto giro di posta. Dipenderà tutto dal rendimento di Chiesa. L’immediato ritorno in Serie A rappresenta uno scenario possibile: alla finestra, intanto, si è piazzata l’Inter.