Marotta non può rifiutare: 110 milioni di euro, se lo portano via

Nuovo ciclo in vista per l’Inter che è pronta a tornare a cedere qualche cartellino illustre: pronti 110 milioni.

La strategia adottata dall’Inter negli ultimi anni è chiara: nessuno è incedibile, soprattutto davanti ad un’offerta con i fiocchi. E siccome sono un paio d’anni che il club nerazzurro non vede un pezzo pregiato a peso d’oro, l’ultimo è stato André Onana arrivato a costo zero e ceduto per 50 milioni al Manchester United, la prossima estate potrebbe tornare il momento di fare cassa.

L’ultimo parola spetterà all’ormai presidente Giuseppe Marotta che ha già avvisato i naviganti: se vogliono il loro gioiello il prezzo è di oltre 100 milioni di euro. Cifra esorbitate, visto che in giro si spende sempre meno, ma che potrebbe comunque fare gola a qualcuno. Specialmente lontano dai confini della Serie A.

Prima del portiere ex Ajax l’Inter ha visto andare via anche Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, entrambi nella stessa sessione di calciomercato. La doppia cessione ha portato oltre 170 milioni nelle casse del club che la scorsa estate ha invece incassato appena 13 milioni da tutti i giocatori venduti. Per questo a partire da giugno prossimo l’obiettivo sarà quello di tornare a rimpinguare le casse del club.

Calciomercato Inter, via per oltre 100 milioni: c’è l’ok di Marotta

Anche perché nessun addio è stato così doloroso o significativo da impedire all’Inter di ripartire. Questo è il motivo principale che potrebbe spingere l’Inter a separarsi da capitan Lautaro Martinez, il Toro argentino piace a mezza Europa e in questo momento gli acquirenti sembrano non mancare affatto. Nelle ultime ore ha preso piede anche l’ipotesi di un suo possibile trasferimento in Spagna. Il club non naviga in buone acque ma è pronto a cedere nomi importanti pur di fare cassa.

Chi sta cercando con grande insistenza un nuovo centravanti è il Barcellona, rinato con Hansi Flick in panchina e pronto a tornare a competere per grandi traguardi. Gli stessi che passano principalmente da un reparto avanzato ricco e dalla Spagna sono pressoché certi: il Barça il suo tentativo lo farà, consapevole che le rivali nella corsa a Lautaro non mancano di certo.

Fino a qualche giorno fa chi ha bussato ad Appiano Gentile per capire le disponibilità del giocatore è stato il Manchester United, club pronto a mettere sul piatto anche Joshua Zirkee come scambio. Tuttavia, quando hanno capito che l’Inter è disposto a cedere il Toro, anche nel quartier generale blaugrana hanno drizzato le antenne. Oggi il campione del mondo con l’Argentina sembra più raggiungibile rispetto all’altro sogno di mercato chiamato Viktor Gyokeres.