Accordo Juve e scambio immediato: addio Fagioli

La Juventus ha trovato l’accordo per questo scambio alla pari che dovrebbe riguardare anche uno dei suoi giovani talenti di centrocampo.

I tifosi della Juventus non possono lamentarsi troppo dell’avvio di questa stagione, sotto la guida di Thiago Motta. La squadra bianconera ha dimostrato da subito di voler dominare le partite, di aver coraggio nelle scelte e di puntare al progresso di gioco e dei talenti presenti in rosa. Ma manca sempre qualcosa per andare definitivamente a dama, come dice anche la classifica.

Soffre di una ‘pareggite‘ un po’ troppo acuta la formazione di mister Motta, che ad inizio campionato sembrava inespugnabile in fase difensiva (il primo gol subito è arrivato dopo 7 giornate su rigore), ma poco reattiva in zona gol. Ora il trend è cambiato, con qualche rete di troppo subita e soluzioni offensive migliori. Insomma, c’è da sistemare qualcosa, anche tramite la sessione invernale di calciomercato.

Uno dei colpi che sicuramente la Juventus andrà a completare, anche con la formula del prestito, nel mercato di gennaio riguarda la difesa. Urge rinforzare il reparto con un centrale roccioso ed imponente, visto l’infortunio a lunga durata di Bremer. Il profilo ideale è stato già individuato, ma per chiudere l’accordo potrebbe essere inserito un talento come Nicolò Fagioli nella trattativa.

Scambio alla pari Juve-PSG: Fagioli può finire in Ligue 1

Ma andiamo con ordine: la Juventus da qualche tempo ha intensificato i contatti per arrivare a Milan Skriniar, difensore centrale slovacco ex Inter, che da qualche stagione milita nel PSG. Il rapporto tra il calciatore e la società parigina però non è mai stato idilliaco, tanto da lasciare molto spesso Skriniar ai margini della prima squadra.

Negli ultimi giorni dalla Francia hanno scritto di un accordo verbale trovato tra Juve e Skriniar, con il difensore che tornerebbe molto volentieri in Serie A da gennaio prossimo. I bianconeri difficilmente riusciranno a chiudere l’affare in prestito e dunque si sta ragionando su una formula alternativa: uno scambio alla pari.

Da qui l’idea di inserire Nicolò Fagioli nella trattativa. Il giovane centrocampista bianconero piace molto al PSG e viene valutato non meno di 30 milioni di euro. Possibile che si imposti questo scambio Skriniar-Fagioli che potrebbe accontentare tutti, pur con il sacrificio di un talento di prospettiva da parte della Juve.

Fagioli, che lo scorso anno è stato fermo per quasi tutta la stagione per via della vicenda legata alla ludopatia ed alle scommesse clandestine, non ha trovato un posto fisso nella squadra di Motta, per questo è considerato più sacrificabile di altri. Skriniar andrebbe invece a rimpolpare una difesa fin troppo scoperta.