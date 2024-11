Ancora un gravissimo infortunio: la sua stagione è già finita

Ancora un altro grave infortunio per il calciatore, questa volta però non c’è più nulla da fare: la sua stagione è terminata

Un altro infortunio nel corso della sua carriera calcistica. Anche se questo è, molto probabilmente, uno dei peggiori che lo vede, ancora una volta, protagonista. Tanto è vero che la sua stagione può considerarsi già terminata in anticipo. Una pessima notizia non solo per i tifosi, ma soprattutto per club, allenatore e compagni di squadra che perdono una pedina fondamentale come la sua.

Simone Romagnoli, difensore della Sampdoria, non potrà dare il suo contributo a mister Andrea Sottil per tutto il resto del campionato. Difensore di esperienza, acquistato dai blucerchiati in estate per tentare la vittoria della Serie B, ha rimediato un brutto infortunio nel match contro il Palermo di domenica scorsa. La gara con i rosanero è durata solamente qualche minuto fino a quando non ha catturato l’attenzione della panchina e dello staff medico.

Successivamente si è capito che il suo infortunio era più grave del previsto: rottura del tendine d’Achille sinistro. Il 34enne sarà costretto ad operarsi. Bisognerà capire le tempistiche anche se una cosa, a dire il vero, è certa: ci vorranno almeno 6 mesi prima del suo rientro in campo. Questo è quello che ha fatto sapere, nelle ultime ore, la “Gazzetta dello Sport“.

Ennesimo infortunio, stagione terminata: che tegola per il club

Solamente nei prossimi giorni, attraverso un comunicato da parte del club, si riuscirà a capire bene quali saranno i tempi di recupero del calciatore. Nel caso in cui dovesse essere operato a breve, Romagnoli non sarebbe in campo prima della fine del mese di maggio. Senza dimenticare, inoltre, qualche settimana aggiuntiva per ritrovare il ritmo-partita e non solo.

Fino a questo momento della stagione l’esperto difensore centrale aveva indossato la maglia dei blucerchiati in 13 occasioni, tra campionato e Coppa Italia. In 12 era partito da titolare (saltando solamente i match contro Cosenza, Juve Stabia e Cesena per problemi muscolari). Una tegola non da poco per Sottil che, oltre al deludente pareggio contro i rosanero, perde una figura chiave della sua retroguardia difensiva.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Secolo XIX” l’idea del club è quella di far operare quanto prima il calciatore e poi iniziare il percorso di fisioterapia. Romagnoli sarà costretto a fare il tifo per i suoi compagni dal divano di casa. Sperando, per la sua squadra, di centrare un posto per i playoff. Anche se la classifica attuale, però, è molto preoccupante.