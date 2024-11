Dalla Juve all’Inter: doppio scippo bianconero

L’Inter pronta ad intervenire durante il mercato invernale. Marotta prepara un doppio scippo bianconero.

Ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme, in casa Inter, l’infortunio rimediato da Francesco Acerbi sabato contro il Verona. Il difensore (uscito intorno al 15esimo minuto) nelle scorse ore si è sottoposto ad una serie di esami strumentali, che hanno fatto emergere un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Per l’ex Lazio si tratta del secondo problema fisico in stagione, considerando quello di natura muscolare subito ad ottobre. Da qui la decisione del club di intervenire in maniera concreta durante il mercato invernale, allo scopo di regalare a Simone Inzaghi un rinforzo.

Diversi i profili fin qui vagliati dalla dirigenza: uno dei questi risponde al nome di Jonathan Tah, legato al Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2025. Il 28enne continua a ricoprire un ruolo di primo piano nella formazione allenata da Xabi Alonso tuttavia il rinnovo non rientra nei suoi piani. Il presidente Giuseppe Marotta si è iscritto alla lista valutando l’idea di prenderlo subito ed offrire un conguaglio economico ai tedeschi. Le probabilità che il colpo si concretizzi, però, sono quasi nulle a causa dell’inserimento del Bayern Monaco, che ha già in tasca il “sì” del classe 1996.

Le piste alternative battute dal numero uno nerazzurro nelle ultime settimane conducono a due elementi attualmente militanti in Serie A: parliamo di Ardian Ismajli dell’Empoli e Pablo Marì del Monza. Il loro contratto scade tra 7 mesi ed entrambi risultano graditi ad Inzaghi ma Oaktree ha posto il proprio veto, invitando Marotta ad ingaggiare giocatori più giovani e futuribili rispetto all’albanese (28) e allo spagnolo (31). Nel mirino, di conseguenza, è finito un altro giocatore del campionato italiano ormai pronto al salto in una top team.

Mercato Inter, Marotta prepara il blitz: doppio scippo bianconero

Si tratta di Jaka Bijol, colonna portante dell’Udinese nona in classifica (13 presenze tutte da titolare) e della Nazionale slovena. Il 24enne è strutturato fisicamente, quasi imbattibile nel gioco aereo e capace di vedere la porta avversaria: tutte caratteristiche molto apprezzate da Marotta che, a stretto giro di posta, proverà a farsi avanti e a gettare le basi della trattativa. Le difficoltà, in ogni caso, non mancano.

Sulle tracce di Bijol, infatti, risulta esserci anche alla Juventus alla ricerca di un valido centrale capace di raccogliere il testimone lasciato da Gleison Bremer. L’Udinese, dal canto suo, preferirebbe tenerlo in modo tale da continuare a coltivare il sogno di un piazzamento in zona Europa. La valutazione del cartellino si aggira sui 15-20 milioni. Starà quindi a Marotta, ora, individuare la formula giusta per mettere a segno quello che, negli ambienti interisti, viene considerato un doppio scippo bianconero.