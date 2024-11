Il pupillo di Motta va al Real: addio Juve

Problemi in sede di calciomercato per la Juventus con Thiago Motta che rischia di dover rinunciare definitivamente ad un suo pupillo, finito nel mirino del Real Madrid.

Il Real Madrid è pronto a scombinare i piani di mercato della Juventus che aveva l’intenzione di regalare già a gennaio al proprio allenatore uno dei suoi pupilli.

Gli infortuni di Bremer e Cabal costringeranno la Juventus a tornare sul mercato in vista di gennaio con i bianconeri che dovranno chiudere almeno un colpo in difesa senza contare che la dirigenza sta pensando anche ad un vice Vlahovic. Le condizioni fisiche non ottimali di Milik costringono il club a cercare una nuova soluzione per il reparto avanzato con Thiago Motta che in queste ultime uscite è stato costretto ad adattare un centrocampista nel ruolo di centravanti. Nel frattempo però i bianconeri devono fare i conti con le difficoltà nell’arrivare ad un giocatore espressamente richiesto da Thiago Motta.

La Juventus beffata dal Real Madrid: gli spagnoli sul pupillo di Thiago Motta

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Real Madrid si sarebbe inserito con decisione su Sam Beukema, centrale olandese del Bologna che sta facendo molto bene in rossoblu. Thiago Motta conosce benissimo il centrale avuto a disposizione durante la scorsa stagione in Emilia ed autentico perno della sua formazione.

In più di un’occasione Thiago Motta lo scorso anno ha lasciato fuori dal campo di gioco sia Calafiori che Lucumì nel suo Bologna ma difficilmente si è privato della presenza di Sam Beukema nella formazione iniziale. Il centrale olandese era un punto fermo del suo undici e lo è in questa prima parte di campionato anche per Vincenzo Italiano.

Valutato circa 20 milioni di euro dal Bologna, l’ex centrale dell’AZ Alkmaar è considerato da Thiago Motta uno dei giocatori maggiormente adatti alla sua Juventus per prendere il posto che era di Bremer. Carlo Ancelotti però avrebbe inserito il classe 1998 nella lista dei desideri in vista di gennaio con il difensore che potrebbe andare a prendere il posto di Militao, infortunatosi recentemente dovendo di fatto rinunciare al resto della stagione.

Il Bologna, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi di una pedina così importante a stagione in corso ma l’eventuale chiamata dei campioni d’Europa in carica potrebbe cambiare le carte in tavola. Molto dipenderà da quella che sarà l’offerta in arrivo a gennaio e la posizione di classifica sia in campionato che in Champions League da parte degli uomini di Vincenzo Italiano.