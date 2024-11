Juve distrutta, l’Inter gongola: mazzata tremenda

La Juventus ha appena ricevuto una mazzata tremenda, mentre l’Inter può esultare: le ultime dichiarazioni non lasciano dubbi.

Dopo nove anni di dominio da parte della Juventus le ultime stagioni hanno mostrato un’Inter più solida, forte e vincente rispetto ai bianconeri. Anche questa prima di parte di stagione sembra confermare una superiorità dei nerazzurri, anche se forse non così marcata come negli anni precedenti. Il 4-4 di San Siro ha regalato spettacolo ed emozioni da ambo i lati, ma la classifica dice che la truppa allenata da Simone Inzaghi è seconda in classifica con tre punti di vantaggio sugli uomini di Thiago Motta.

Anche in Champions League il cammino dell’Inter è senza dubbio molto regolare: quattro vittorie su cinque, un solo pareggio all’Etihad contro il Manchester City di Guardiola e soprattutto zero gol subiti finora. Eppure sui social si discute molto su chi abbia più potenziale tra Inter e Juventus.

In tanti fanno notare che i bianconeri sono falcidiati dagli infortuni e nonostante non siano ancora riusciti a sfruttare al meglio gli acquisti estivi (Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez) sono comunque in lotta in entrambe le competizioni. Altri, però, sottolineano che anche nel pirotecnico derby d’Italia di un mese fa l’Inter ha avuto più occasioni per andare sul 5-2 e infliggere una sonora batosta ai rivali di sempre.

Juve distrutta dall’Inter: mazzata per i bianconeri

Una questione, quella dell’eterno scontro tra bianconeri e nerazzurri, a cui ha voluto prendere parte anche una leggenda interista come Sandro Mazzola. Per l’ex giocatore della Grande Inter non ci sono dubbi: in questo momento la Beneamata è decisamente superiore alla Vecchia Signora. Intervenuto ai microfoni del sito ‘IlPosticipo’, Mazzola ha sottolineato che allo stato attuale l’Inter è certamente più forte della Juventus.

“Non c’è paragone – le parole del figlio di Valentino Mazzola – La squadra di Simone Inzaghi rende, è forte e determinata. Per me è ancora per distacco la squadra più forte in Italia“.

Per l’82enne, vincitore di 4 scudetti e 2 Coppe dei Campioni con i nerazzurri, l’Inter è almeno un gradino sopra alla Juventus: “Forse anche qualcosa di più“. In un’altra intervista di qualche tempo fa Mazzola aveva tenuto a precisare che senza la Juve i nerazzurri avrebbero “25 scudetti, forse anche 28“.