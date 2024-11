Lo strappano all’Inter, Inzaghi e Marotta non possono farci nulla

Simone Inzaghi e Beppe Marotta non possono opporre resistenza: lo strappano all’Inter. Ecco cosa sta succedendo

All’Inter è bastato l’autogol di Lukeba, propiziato da Dimarco su punizione, per aver ragione, a ‘San Siro’, del Lipsia nel match valido per la quinta giornata delle league phase della Champions League. I nerazzurri non hanno capitalizzato alcune occasioni, con protagonisti Thuram e Dumfries, e hanno rischiato nel finale quando si sono abbassati troppo.

Ma, come detto, sono riusciti a difendere il vantaggio fino al triplice fischio per quella che è la quinta vittoria in 5 gare per un totale di 13 punti che consentono alla ‘Beneamata’ di veleggiare nelle zone alte della classifica del girone unico.

Continua, inoltre, l’inviolabilità della rete nerazzurra: con quello contro i tedeschi sono cinque i clean sheet per gli uomini di Simone Inzaghi. Non c’è che dire, i tifosi della ‘Beneamata’ hanno di che gioire. Tuttavia, un’indiscrezione getta un’ombra sul loro entusiasmo: è pronto l’assalto al gioiello nerazzurro, con Marotta e Inzaghi che non possono fare nulla per respingerlo.

Lautaro Martinez è nel mirino del Barcellona

Contro il Lipsia non ha timbrato il cartellino dei marcatori, con il suo score che in Champions è fermo a 1 gol, mentre in campionato sono (finora) 5 le reti, numeri di certo non da ‘Toro’. Tuttavia, Lautaro Martinez è sempre tra i tre migliori attaccanti del mondo come certifica la sua valutazione di mercato (110 milioni di euro) che è inferiore solo a quella di Kylian Mbappé (150 milioni di euro) e di Erling Haaland (200 milioni di euro).

E, infatti, salgono le quotazioni del ‘Toro’ di Bahia Blanca in casa Barcellona come eventuale erede di Robert Lewandowski che sta sì attraversando un momento di forma smagliante (22 gol in 19 match e con la doppietta al Brest, in Champions, 101 gol nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’) ma che va per i 37 anni.

Ciononostante il vero oggetto del desiderio dei blaugrana è il vichingo del Manchester City, Erling Haaland, che, però, ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro e uno stipendio monstre da 44 milioni di euro, cifre decisamente non alla portata di un club catalano oberato di debiti e che, pertanto, non può permettersi di investire le predette somme.

Invece, l’operazione Lautaro Martinez è considerata fattibile visto che il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2029, non contempla una clausola rescissoria anche se il club nerazzurro si priverebbero del suo gioiello solo per un corrispettivo superiore ai 100 milioni di euro.

Da non trascurare, infine, l’effetto ‘Pulce’: nonostante si trovi a suo agio con gli schemi di Inzaghi e abbia più volte giurato amore eterno ai colori nerazzurri, Lautaro Martinez potrebbe essere stuzzicato dall’idea di militare nel club indossando la cui maglia il suo idolo, Leo Messi appunto, è diventato una leggenda.