Dal Milan ai Friedkin: hanno scelto lui

Sorpasso dei Friedkin ai danni del Milan, la proprietà a capo della Roma ha scelto: è il suo il nome per il futuro.

Altro scontro a distanza tra i due club, come Milan e Roma, entrambi chiamati a risalire la classifica. Le ultime giornate non sono state felici per meneghini e capitolini che stanno pensando di stravolgere tutto ancora una volta. Chi lo ha già fatto, due esoneri prima di Natale non sono certamente, è la società giallorossa ma attenzione perché anche in casa Milan potrebbe arrivare il colpo di scena.

Anche se la famiglia Friedkin si è vista poco proprio mentre c’era più bisogno, la proprietà giallorossa continua a lavorare con grande intensità nella speranza di restituire ai tifosi tutto l’amore che sono sempre pronti a dare. La pazienza è giunta al limite e c’è bisogno di una mossa audace da parte della società. Per arrivare a dama bisognerà però scavalcare i rossoneri in maniera netta.

Insomma, in tutti questi mesi il suo nome non è mai passato di moda e ora può finalmente la tanto attesa firma sul contratto. Contatti già avviati da parte della proprietà americana che è pronta a regalare al pubblico la tanto attesa svolta.

Altro che Milan, i Friedkin hanno scelto: si riparte da lui

Per veder risalire la Roma bisognerà aspettare ancora un po’, in questo momento i Friedkin sono infatti impegnati in affari inglesi. Investimenti importanti in Premier League da parte degli imprenditori made in USA che da qualche tempo sono diventati i nuovi proprietari dell’Everton. La società con sede a Liverpool ha passato dei momenti non proprio idilliaci ma con il cambiamento ai vertici i tifosi sono tornati a sognare. Tutto pronto per l’arrivo del nuovo allenatore.

Anche perché gli acerrimi rivali dei Reds stanno facendo benissimo, in patria e in Europa, e l’obiettivo minimo è poter tornare a mettere loro i bastoni tra le ruote. In che modo? Cominciando a ricostruire una squadra all’altezza partendo proprio dalla panchina. Il preferito è ora Sergio Conceiçao, già contattato dal Milan ma ancora senza panchina dopo aver lasciato il Porto nelle mani del suo vice.

Conceiçao è un nome che in Italia conoscono bene, nella Capitale soprattutto visto che è ancora oggi un sostenitore della Lazio, ma da tempo sogna di iniziare un’avventura in Premier League. I Friedkin sembrano pronti ad accontentarlo, fonti d’oltremanica ne sono abbastanza certe: sarà lui il prossimo manager dell’Everton.