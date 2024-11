Inter, non se ne parla neanche: salta l’acquisto di gennaio

L’Inter di Marotta deve provare un colpo ad effetto per il mercato di gennaio, ma a quanto pare non ci sarebbero i margini per convincere il club

Serve un giocatore giovane e di prospettiva per la squadra di Inzaghi e Ausilio avrebbe già individuato un profilo perfetto ma per strapparlo alla concorrenza servono tanti soldi, difficili da reperire per il mercato invernale.

Come dimostrato anche in Champions League, l’Inter è tra le squadre più forti nel panorama europeo. Anche in Serie A, nonostante il Napoli sia in testa, i ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato di avere forse qualcosa in più degli altri. Un livello complessivo di rosa e qualità tecnica che può far invidia alle altre rivali. Due giocatori per ruolo e una vastità di scelte da poter affrontare al meglio le due competizioni. Ora resta da capire come Inzaghi riuscirà a gestire le forze in una stagione lunghissima e molto dispendiosa, che culminerà con la prima Coppa del Mondo per Club, organizzata negli Stati Uniti il prossimo giugno.

A gennaio Marotta e Ausilio vorrebbero prendere qualcosa sul mercato, anche perché ci sono dei piccoli ritocchi da fare, soprattutto in difesa. Considerando l’età di Acerbi e le difficoltà di Tomas Palacios, il giovane argentino sempre più ai margini, bisogna inserire un centrale di buon livello, da affiancare agli intoccabili Bastoni, Pavard, De Vrij, Darmian e Bisseck.

L’Inter pensa a Bijol per la difesa: il problema è convincere l’Udinese a gennaio

Il nome giusto che ingolosisce l’Inter di questi tempi è quello di Jaka Bijol, 25enne difensore dell’Udinese di Kosta Runjaic e punto fermo della nazionale slovena. La sua crescita negli ultimi due campionati è stata impressionante, tanto da far pensare di essere pronto al salto in una big.

Il problema sembra però essere la valutazione del difensore, visto che i Pozzo sparano alto per lui. Come riportato dai colleghi di calciomercato.it, la corte dei nerazzurri al momento non sta portando ai risultati sperati. I tentativi di richiedere un prestito non sono andati a buon fine e per strapparlo ai bianconeri servono tanti soldi. La valutazione non scende sotto i 20 milioni e difficilmente verranno accettate delle contropartite tecniche. Questo rende di certo molto più complesso l’investimento per gennaio (motivi di bilancio), mentre potrebbe tornare in auge in vista dell’estate, dove l’Inter potrebbe inserire diversi profili in difesa.