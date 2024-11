Retegui al posto di Thuram: 45 milioni di euro

Mateo Retegui destinato a fare presto il grande salto: può essere il sostituto perfetto di Thuram, servono 45 milioni di euro

Anche quest’anno, l’Atalanta sta facendo le cose in grande ed il roboante 6-1 inflitto allo Young Boys in Champions League conferma come la Dea non si possa più considerare un piccolo club.

In campionato, gli orobici sono a -1 dalla capolista Napoli che hanno già travolto 3-0 al Maradona e continuano ad offrire un calcio spettacolare e che dà grandi risultati. E grandi risultati li sta dando anche l’attacco nerazzurro guidato da un incontenibile Mateo Retegui che in questa stagione si sta consacrando su grandi palcoscenici dopo aver conquistato la Nazionale grazie a Roberto Mancini prima e a Luciano Spalletti poi.

L’attaccante italo-argentino originario di San Fernando ha già collezionato 14 gol in appena 19 presenze, di cui 12 arrivati solamente in Serie A in 13 giornate dove ha firmato anche 3 assist. Un rendimento clamoroso che non sta passando inosservato tanto in Italia quanto in Europa e sempre più club si sono messi sulle sue tracce, tanto che si è parlato anche di un interesse dell’Arsenal.

Secondo il giornalista Maurizio Russo, però, su Retegui ci sarebbe anche l’interesse di un altro top club pronto a mettere sul piatto una cifra importante per strapparlo all’Atalanta, vale a dire il Paris Saint-Germin che ha intenzione di far spesa in Italia per ristrutturare il proprio parco attaccanti.

Atalanta, Retegui nel mirino del PSG: è l’alternativa a Thuram

Il Paris Saint-Germain è intenzionato a rivoluzionare il proprio attacco dopo la deludente prima parte di questa stagione per quanto riguarda l’Europa. Se in Ligue 1 sono primi in classifica, i parigini in Champions League sono addirittura fuori dalle prime 24 e stentano a segnare, cosa che ha fatto scattare più di un campanello d’allarme. Per questo motivo, i campioni di Francia hanno messo gli occhi sulla Serie A ed in particolare su Mateo Retegui.

Secondo quanto riportato dal giornalista Maurizio Russo tramite il proprio profilo X, i parigini starebbero seguendo il bomber italo-argentino con grande attenzione e anche contro lo Young Boys alcuni osservatori lo hanno tenuto d’occhio, prendendo appunti. Visto il suo rendimento e che l’Atalanta è bottega cara, per strappare Retegui agli orobici servirà un’offerta dai 45 milioni di euro in su.

Oltre a Retegui, il PSG sta seguendo anche Marcus Thuram dell’Inter per il quale bisognerà pagare la clausola rescissoria di 85 milioni e per questo l’italo-argentino è considerato l’alternativa all’attaccante francese. L’Inter non ha intenzione di sedersi a trattare per Thuram e ciò potrebbe spingere i parigini a virare su Retegui per il quale potrebbero spendere meno tra ingaggio e costo del cartellino.