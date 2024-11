Si dimette e annuncia il ritiro: la sua carriera è finita qui

Ha deciso di dire basta con il calcio, ormai è ufficiale: si è ritirato dal mondo dello sport.

Nel calcio di oggi, anche se più in generale è successo anche in passato, non è poi così raro assistere al ritiro di un giocatore o di un allenatore per poi ritrovarlo in campo qualche settimana dopo. Lo sanno bene la Serie A e i suoi tifosi che negli ultimi mesi hanno detto addio a due grandi del campionato.

Uno di mestiere fa il giocatore mentre l’altro è un tecnico. Il riferimento, naturalmente, è tutto per il portiere Wojciech Szczesny e per mister Claudio Ranieri. Il primo aveva salutato la Juve e aveva detto di voler passare del tempo con la sua famiglia mentre il secondo era pronto a diventare nonno come primo incarico. Salvo poi tornare sui propri passi davanti alla chiamata più importante.

Szczesny è infatti tornato a difendere i pali poco tempo dopo l’addio e a convincerlo è stato il Barcellona. Discorso simile per Ranieri che appena qualche giorno fa è stato chiamato per far rinascere la sua Roma. Questa volta l’addio sembra però inevitabile: c’è un altro grande di questo sport che pare aver deciso definitivamente di dire basta.

Spunta il ritiro, l’allenatore ha deciso di smettere: ora è caccia al sostituto

Alla veneranda età di 71 anni chi ha deciso di smettere con il calcio è stato il commissario tecnico Age Hareide, ex calciatore oggi allenatore norvegese che ha deciso non solo di dimettersi dal ruolo di selezionatore dell’Islanda ma ha anche deciso di dire addio allo sport che tanto ha amato. Il suo lavoro è stato apprezzato e ora la nazionale è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia, la sua avventura è durata un anno.

Soprattutto in vista dei prossimi impegni che suonano già fondamentali. Il primo appuntamento sarà in Nations League nello spareggio per accedere alla seconda divisione del torneo. Poi, tra qualche settimana, partiranno anche le qualificazioni alla Coppa del Mondo e l’Islanda spera di tornare ad essere la grande sorpresa del calcio europeo. La formazione nordica è già riuscita a qualificarsi per la prima, e fin qui, unica volta nel torneo. Era il 2018 e all’epoca si giocò in Russia.

Insomma, l’Islanda è grata al suo ex CT ed è per questo che lo ha lasciato andare con il sorriso. La nazionale è ricca di giocatori emergenti e la Federazione troverà certamente il miglior profilo per farli emergere. Ancora un po’ di pazienza e verrà comunicato ufficialmente il sostituto del norvegese Hareide, da oggi ufficialmente in pensione.