Theo Hernandez spalle al muro: addio e bufera

Il futuro di Theo Hernandez continua a tenere banco in casa Milan con il terzino francese che sembra avere ottime possibilità di salutare i rossoneri al termine della stagione.

Dal punto di vista del mercato le forze del Milan al momento sono concentrate sulle trattative per i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in scadenza nel giugno del 2026.

Da Donnarumma a Kessié, passando per Calhanoglu, sono stati molti i calciatori di livello internazionale che negli anni hanno salutato il Milan a costo zero. Una perdita notevole per le casse del club meneghino che ha visto sfumare la possibilità di fare cassa con la cessione di grandi campioni. Un’eventualità che in casa rossonera vogliono assolutamente evitare con Theo Hernandez e Mike Maignan, due calciatori che si avvicinano a grandi passi al termine del contratto con il club.

Milan, Theo Hernandez può salutare: doppia opzione per il francese

Stando a quanto affermato da Sky Sport in Germania, Theo Hernandez sarebbe finito sul taccuino del Manchester United in vista della prossima estate. I Red Devils vanno quindi ad aggiungersi al Bayern Monaco che da tempo segue il laterale del Milan, pronto a fare un’offerta per portarlo in Baviera.

Nelle ultime settimane il Milan sta cercando di intensificare i contatti con l’entourage di Theo Hernandez per prolungare il suo contratto con il club. La distanza tra le parti permane e, se non si dovesse raggiungere un accordo prima della fine del campionato in corso, il futuro del terzino potrebbe essere lontano da Milanello. La società, infatti, non ha nessuna intenzione di iniziare la prossima stagione con il campione transalpino in scadenza.

In caso di cessione Manchester United e Bayern Monaco appaiono in pole per assicurarsi le prestazioni dell’ex Real Madrid con il Milan che chiederà non meno di 60 milioni di euro per il suo esterno con la speranza di scatenare un’asta per il suo cartellino. Il futuro del classe 1997 sarà strettamente legato a quello di Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco in scadenza di contratto anche lui.

Proprio il canadese è un obiettivo del Manchester United con i destini dei due terzini sinistri che con ogni probabilità si incroceranno in vista della prossima estate. Maggiori possibilità sembrano esserci per quello che riguarda il rinnovo di Mike Maignan, al momento nettamente più vicino alla firma rispetto al connazionale. La speranza del Milan è quella di far firmare il portiere prima della fine del 2024.