Esonero e tradimento choc: hanno scelto lui

Il top club è sempre più deciso nell’esonerare l’allenatore: già pronto il suo sostituto, tradimento choc e tifosi senza parole

Le cose rischiano di precipitare per uno dei top club europei e a pagare potrebbe essere l’allenatore che è sempre più vicino ad essere esonerato dalla società che non vuole più aspettare.

Sebbene in Ligue 1 sia saldamente al comando della classifica, il Paris Saint-Germain non può essere certo contento dei risultati ottenuti in Champions League fin qui. Dopo la sconfitta subita contro il Bayern Monaco, i parigini sono addirittura fuori dalle prime 24 in classifica e ciò significa che non disputerebbero neanche i play-off per accedere agli ottavi di finale della competizione.

Un fallimento europeo, l’ennesimo, che il PSG non può e non deve permettersi viste come sono andate le cose nella passata stagione e l’ultima sconfitta potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Luis Enrique sa bene di essere a rischio esonero e non può bastare quanto sta facendo in campionato a salvargli la panchina, visto e considerato che è ormai da anni che il PSG ha monopolizzato la Ligue 1 ed anche quest’anno pare non avere rivali.

Al momento lo spagnolo è rimasto in panchina, ma le prossime due settimane potrebbero essere le ultime per lui alla guida dei campioni di Francia. Il PSG si sta già guardando intorno e secondo Fichajes.net avrebbe già scelto il suo prossimo allenatore per quello che sarebbe un tradimento in piena regola per un altro club francese, ovvero il Marsiglia.

PSG, Luis Enrique verso l’esonero: Zidane in pole per sostituirlo

Il Paris Saint-Germain ha scelto chi sarà il suo prossimo allenatore. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il prescelto dei campioni di Francia è nientepopodimeno che l’ex Real Madrid Zinedine Zidane. Nato e cresciuto in quel di Marsiglia, il possibile arrivo del francese sulla panchina dei parigini sarebbe un tradimento clamoroso per l’OM che, invece, sognava di portarlo un giorno dalla propria parte.

Zidane è infatti molto legato al Marsiglia essendo la città che gli ha dato i natali e all’OM storcerebbero non poco il naso nel vederlo sedersi sulla panchina degli odiati rivali. Per evitare che ciò accada, i tifosi marsigliesi devono sperare in Luis Enrique che a dicembre nel match contro il Salisburgo si giocherà quasi sicuramente la propria panchina ed è chiamato ad ottenere in maniera obbligatoria i 3 punti.

In caso di pareggio o peggio di una sconfitta, per l’ex ct della Spagna l’avventura alla guida del PSG è destinata a concludersi anzitempo. Intanto Zidane, ancora senza squadra, attende nell’ombra e guarda l’evolversi della situazione per poi prendere una decisione definitiva. Il tecnico avrebbe voluto aspettare si liberasse la panchina della Francia, ma qualora dovesse arrivare un’offerta di un club blasonato come il PSG per lui sarebbe difficile dire di no.