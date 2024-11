“Koopmeiners imbarazzante”: quasi 60 milioni buttati

“Koopmeiners è imbarazzante”: arriva un incredibile annuncio sull’ex centrocampista dell’Atalanta. Quasi 60 milioni buttati? C’è la sentenza

La nuova Juve di Thiago Motta che ha preso forma la scorsa estate sta andando avanti tra alti e bassi. Non è sempre convincente e i tanti, troppi pareggi, quasi tutti per 0-0, frenano le ambizioni della squadra che pian piano si sta allontanando dalla vetta sia del campionato che della Champions. Stanno iniziando a venire fuori i primi mugugni tra i tifosi, non contenti della “pareggite” acuta in cui si è impantanata la “Vecchia Signora”.

Diciamolo, chi si aspettava progressi di bel calcio e un gioco migliore nel passaggio tra Allegri e Thiago Motta è per ora rimasto deluso. La situazione non è migliorata di sicuro, se non addirittura peggiorata considerando la rosa meno ricca e meno di qualità avuta negli ultimi anni dal tecnico toscano rispetto quella attuale. Fin qui hanno sicuramente inciso anche i tanti, troppi infortuni. Una sciagura dietro l’altra ha privato l’ex allenatore del Bologna di alcuni uomini chiave quali Bremer, Cabal, Nico Gonzalez, Milik e ora anche Vlahovic.

Koopmeiners choc, arriva l’annuncio: “Imbarazzante, 60 milioni buttati”!

Di sicuro però i nuovi acquisti non stanno brillando, tutt’altro. Forse i migliori per le qualità delle loro prestazioni si stanno rivelando essere Thuram e Kalulu, ma quelli attesi ad inizio campionato stanno steccando. Come Douglas Luiz e Koopmeiners, ad esempio. C’è da dire che anche loro sono finiti ai box per problemi fisici, ma fin qui non hanno battuto un colpo.

L’olandese era un autentico top player a suon di gol e assist nell’Atalanta di Gasperini. Ad oggi è fermo ancora a quota 0 con la nuova maglia. Intanto si è sbloccato in Olanda durante l’ultima sosta di novembre, ma con la Juve nulla. E i tifosi non ci stanno, considerando soprattutto la cifra spesa per acquistarlo dagli orobici: quasi 60 milioni di euro. Per rapporto qualità-prezzo, sicuramente non è stato un investimento che fin qui ha portato i suoi frutti.

Sui social, in particolare su “X”, si leggono vari commenti di tifosi per nulla soddisfatti delle prestazioni dell’olandese. “Giocherà anche in una posizione non sua ma Koopmeiners continua a essere di una mediocrità imbarazzante. Dovrebbe fare la differenza e non la fa mai”, recita un post (qui visibile). Di sicuro il classe ’98 deve darsi una mossa perché fin qui la partenza è stata troppo col freno a mano e a lungo andare stanno iniziando ad emergere i primi segni d’insofferenza. Tra l’altro la posizione occupata è spesso quella di trequartista, che gli ha dato le maggiori soddisfazioni in carriera, la stessa che occupava all’Atalanta.