Rescissione immediata con la Juve: ha già scelto il nuovo club

Il giocatore ha chiesto alla Juventus la rescissione immediata del suo contratto: vuole andare via, già scelto il suo nuovo club

La sessione invernale di mercato è ormai vicinissima e la Juventus è destinata ad essere gran protagonista sia per quanto riguarda il mercato in entrata, sia per quanto riguarda quello in uscita.

In entrata, i bianconeri hanno l’obiettivo di portare a casa almeno 2 difensori ed un 1 attaccante visti gli infortuni che stanno fortemente condizionato le scelte di Thiago Motta nei due reparti. Per quanto riguarda le uscite, potrebbero esserci movimenti soprattutto a centrocampo dove negli ultimi giorni si è parlato del futuro di due giocatori che non stanno convincendo molto il tecnico italo-brasiliano e la Vecchia Signora.

Il primo è Douglas Luiz che, dopo aver disputato partite deludenti sotto tutti i punti di vista, causando anche due rigori contro Cagliari e Lipsia, si è infortunato ed è out ormai da quasi un mese. Il brasiliano ha convinto pochissimo e dopo soli sei mesi potrebbe già esserci una clamorosa separazione. Il secondo giocatore in rampa di lancio è Nicolò Fagioli che non sta trovando tanto spazio e Thiago Motta avrebbe dato l’ok per una cessione anche a titolo definitivo a fronte di una buona offerta.

Tuttavia, nelle ultime ore si sta parlando anche di un terzio possibile addio in casa Juventus riguardante il reparto arretrato e cioè quello di Danilo. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano nella trasmissione Twitch Juventibus, il brasiliano vorrebbe andare via ed avrebbe chiesto la rescissione consensuale alla società per lasciare Torino a zero.

Juventus, Danilo chiede la rescissione: il difensore può tornare in Brasile

Le ultime prestazioni offerte da Danilo non hanno fatto dormire sonni tranquilli tanto a Thiago Motta quanto ai tifosi della Juventus che via social l’hanno contestato duramente. Il difensore brasiliano non sembra più quello di un tempo, non dà più certezze e per questo motivo a gennaio potrebbe esserci la separazione con qualche mese di anticipo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano nel corso della trasmissione Twitch Juventibus, lo stesso Danilo vorrebbe chiudere prematuramente la sua esperienza a Torino ed avrebbe chiesto la rescissione consensuale del contratto. Il difensore ex Manchester City vuole tornare in Brasile ed avrebbe già ricevuto un’offerta importante da parte di un club. Su di lui c’è anche il Marsiglia che pure gli avrebbe fatto un’offerta, ma Danilo sembra deciso nel voler tornare in patria.

Se con il difensore in rosa l’acquisto di due difensori non è obbligatorio, in caso di una sua partenza ciò lo diventerebbe e per questo motivo la Juventus deve valutare attentamente se rescindere il suo contratto o meno. A gennaio non ci sono tante occasioni importanti ed i bianconeri non possono correre il rischio di restare senza un numero adatto di difensori per tutta la seconda parte di stagione che si preannuncia molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale.