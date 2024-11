Scambio folle Napoli-Barcellona: 40 milioni più un big

All’orizzonte si profila uno scambio folle per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis: 40 milioni di euro più un big, lo chiede il Barcellona

Il Barcellona fa sul serio. La squadra di Laporta e Deco ha deciso di investire pesantemente per tornare ad essere sempre più in alto, competitiva a grandi livelli. L’inizio di stagione da incorniciare aveva proiettato i catalani in una dimensione che forse non si vedeva dai tempi di Guardiola ma gli ultimi risultati hanno riportato tutti coi piedi sulla terra: ci sarà da lottare sia in campionato (con il solito Real) sia in Champions per tornare a vincere.

Si ha la sensazione che il Barça resti una big di tutto rispetto, probabilmente nella top cinque o dieci del mondo, ma non è la squadra da battere come lo era un tempo. A quello mira la dirigenza e per questo sono pronti colpi da novanta per riuscirci. La transizione dalla gestione Xavi a quella di Flick ha portato diversi cambiamenti nella squadra, a partire dalla gestione di alcuni giocatori prima centrali nel progetto, adesso finiti ai margini. Proprio loro possono essere un’ottima pedina di scambio.

Napoli, in arrivo una proposta folle: il Barcellona vuole lo scambio! La situazione

Non è un mistero che i catalani stiano guardando in casa Napoli e abbiano messo da tempo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia che intanto continua a non trovare un accordo per il rinnovo col club partenopeo. Ballano circa due milioni di distanza tra richiesta (di otto) e offerta (di sei), ma soprattutto c’è discordanza sulla clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto. ADL la vuole a tre cifre, l’entourage del giocatore a molto meno (tra i 70 e gli 80 milioni).

Con queste premesse la fumata bianca non arriva e il Barcellona è pronto ad inserirsi per tentare di convincere il fantasista georgiano a sposare la causa catalana. Gli spagnoli avrebbero pronti un’offerta da capogiro per gli azzurri. 40 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres. Quest’ultimo è uno di quei giocatori che con Flick non stanno trovando spazio e può essere un’ottima pedina di scambio o per fare cassa. Lo spagnolo ha tanti estimatori, anche in Italia lo segue la Juventus.

L’offerta è pronta ad essere recapitata al Napoli, ora bisognerà vedere la risposta di De Laurentiis. Conoscendo il patron azzurro è probabile che risponda picche: per i big chiede soldi cash e non fa sconti a nessuno. Sebbene l’ipotesi di avere un giocatore come Ferran Torres più una cifra comunque consistente come 40 milioni è allettante.