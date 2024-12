Calciomercato, Taremi dall’Inter alla Juventus: “Gli serve”

Colpo scena in arrivo per la Serie A che a gennaio può regalare diverse soprese, nel frattempo attenzione al colpo Taremi.

Svolta in arrivo per la Juventus che a gennaio, come è ormai noto da settimane, tornerà all’assalto di nuovi acquisti. Non solo in difesa, di fatto è il reparto maggiormente colpito dagli infortuni, si sono fermati prima Bremer e poi anche Juan Cabal, ma anche in attacco. Avere Dusan Vlahovic fuori dai giochi si sta rivelando un durissimo colpo per la Juve che ha iniziato a sondare più di qualche nome. Tra i profili accostati ai bianconeri c’è anche l’attaccante dell’Inter.

Il trentaduenne Medhi Taremi, attaccante iraniano, dopo quattro anni alla corte del Porto ha scelto di svincolarsi e di trasferirsi in Italia. Il bomber mediorientale ha ricevuto diverse offerte, specialmente dal campionato arabo, ma a 32 anni ha scelto di voler proseguire ancora il suo percorso europeo.

Una buona notizia per la Serie A, principalmente per i tifosi nerazzurri, che ha così avuto modo di seguirlo da vicino. Si è tornati a parlare molto del classe 1992 in questi ultimi giorni e c’è anche chi ha fatto il suo nome in orbita Juventus: il colpo sarebbe clamoroso.

Juventus, colpo Taremi: l’annuncio spiazza i tifosi

Purtroppo per i tifosi bianconeri, però, la sua è rimarrà solo una suggestione di calciomercato. A lanciarla ci ha pensato l’opinionista ed è portiere Fernando Orsi che, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, si è così espresso: “Taremi avrebbe bisogno di giocare di più, alla Juventus sarebbe perfetto“. Parole forti da parte dell’ex difensore che a quanto pare vedrebbe benissimo il centravanti nerazzurro alla corte di mister Thiago Motta.

Non proprio un arrivo in Italia da ricordare da parte dell’ex Porto che fin qui è stato spesso chiamato in causa dal tecnico Simone Inzaghi ma che non è però riuscito a trovare grande continuità di rendimento. Specialmente per quanto riguarda i goal fatti, che è poi la cosa che si chiede di più ad un bomber: solo una marcatura per Taremi che ha giocato la sua migliore partita in Champions League. Torneo dove qualche anno fa ha anche segnato alla stesso Juve contribuendo alla sua eliminazione.

Se c’è stata una nota lieta nell’avventura meneghina dell’iraniano quella è sicuramente la sfida contro la Stella Rossa dello scorso primo ottobre. Nel 4-0 finale il trentaduenne bomber di Bushehr ha segnato un goal e fornito due assist. Per il resto non ha brillato particolarmente e questo ha suscitato la curiosità di Orsi che sarebbe felice di vederlo in bianconero, Juve che sembra avere però altri nomi in mente per gennaio.