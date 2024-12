Dall’Inter alla Juve, ha detto sì: 30 milioni

Si avvicina sempre di più la sessione invernale del mercato. Un giocatore seguito dall’Inter e dalla Juve si prepara a cambiare aria.

E’ ormai sempre più vicina la sessione invernale del mercato, molto attesa da un gran numero di giocatori desiderosi di lasciare quanto prima le loro attuali squadre e provare a rilanciarsi altrove. Tra coloro che di certo cambieranno maglia c’è un difensore valutato intorno ai 30 milioni, in passato seguito con grande interesse dall’Inter ed ora nel mirino della Juventus ancora alla ricerca di un adeguato sostituto di Gleison Bremer.

Parliamo di Andreas Christensen, legato fino al 30 giugno 2026 al Barcellona e ai margini nella formazione guidata da Hansi Flick. Il 28enne danese, in questa prima parte della stagione, ha collezionato appena una presenza (17 agosto contro il Valencia). Da quel momento in poi è sparito dai radar, a causa di un grave infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a restare ai box. Il rientro dovrebbe avvenire a breve tuttavia la sua avventura in maglia blaugrana è destinata ad interrompersi a stretto giro di posta.

L’allenatore blaugrana, infatti, non lo considera imprescindibile e, in occasione di un recente confronto avuto con la propria dirigenza, ha dato via libera alla partenza del classe 1998 in modo tale da incamerare risorse fresche da destinare ai colpi in entrata. Fissato, di conseguenza, il prezzo del cartellino con il centrale che ha cominciato a guardarsi intorno. I nerazzurri, come detto, nelle scorse settimane avevano effettuato qualche sondaggio esplorativo salvo poi tirarsi indietro, ritenendo eccessive le pretese economiche della società spagnola.

Dall’Inter alla Juventus: per prenderlo serviranno 30 milioni

Ben più concreto, invece, l’interesse mostrato dalla Vecchia Signora, pronta a regalare un elemento di comprovata qualità ed esperienza in ambito internazionale a Thiago Motta. Christensen (punto fermo della Nazionale danese) piace molto al mister e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli ma, prima di piazzare l’affondo vincente, sarà necessario effettuare una cessione. L’indiziato a partire è Nicolò Fagioli, divenuto l’oggetto del desiderio del Marsiglia iscrittosi alla lista su input di Roberto De Zerbi.

Occhio, inoltre, alla partenza di Douglas Luiz, non ambientatosi a Torino. Un colpo in difesa verrà di certo fatto e Christensen, stando a quanto riportato dal sito ‘ElNacional.cat’, è un nome che riscuote diversi consensi nell’ambiente bianconero. Le strade alternative conducono ad Antonio Silvia (poco felice al Benfica) e a Jaka Bijol dell’Udinese. Tramontata, invece, l’opzione Milan Skriniar il cui ingaggio da 9 milioni è fuori dai parametri economici della Vecchia Signora.